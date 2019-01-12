به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، در حالیکه جنبش اعتراضی به اوضاع اقتصادی فرانسه و سیاست‌ های دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور موسوم به جلیقه زردها در نهمین شنبه سیاه به برگزاری تجمعات خود ادامه دادند، پلیس از بازداشت دست‌کم ۱۰۲ نفر تا کنون خبر داده است.

در خیابان معروف شانزه لیزه نیز تنش میان نیروهای پلیس و جلیقه‌ زردها بالا گرفت و منجر به درگیری شدیدی شد.

برخی شاهدان همچنین از شلیک گلوله‌ های پلاستیکی توسط پلیس به سوی معترضان خبر داده‌ اند.

معترضان جلیقه زرد در فرانسه در نهمین هفته متوالی اعتراضی خود نخست روبروی ساختمان وزارت اقتصاد جمع شدند و پس از آن به سمت دروازه نصرت پاریس حرکت کردند که در آن جا با پلیس درگیر شدند.

معترضان همچنین خواستار زندانی شدن الکساندر بنالا همکار نزدیک امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شدند که سال گذشته به گفته مقامات قضایی فرانسه در حمله به معترضان روز جهانی کارگر دست داشته است و حال نیز متهم اصلی سرکوب معترضان جلیقه زرد به شمار می رود.

گفتنی است حدود ۲۸۷ هزار نفر از مردم فرانسه تحت عنوان «جلیقه زردها» سازماندهی شده‌ و از روز شنبه ۱۷ نوامبر سال گذشته میلادی در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر اعمال تعرفه اضافی بر سوخت دست به اعتراض زده اند.