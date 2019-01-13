نزدک دوبی شاخص بورس سعودی ایجاد کرد/عرضه سهام ۱۲ شرکت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، بورس نزدک دوبی شاخص سهامی با ارائه سهام ۱۲ شرکت عربستانی ایجاد کرد. این اولین بار است که شاخص نزدک دوبی، سهام کشور دیگری به جز امارات متحده عربی را ارائه میکند.
این اقدام با هدف تنوع بخشی به گزینههای مالی مختلف برای جذب سرمایهگذاران منطقهای و بینالمللی انجام میشود و به آنها اجازه میدهد در بورس امارات، در شرکتهای عربستان سعودی سرمایهگذاری کنند و سهام آنها را دادوستد کنند.
آندسته از شرکتهای سعودی که اکنون برای بورس دوبی ارائه شدهاند، معادل ۷۹۴ میلیارد ریال عربستان (۲۱۲ میلیارد دلار) در بازار ارزش دارند و بخشهایی مانند املاک، بانکداری، مواد صنعتی و پتروشیمی را در بر میگیرند.
حامد علی، مدیر اجرایی ارشد نزدک دوبی، به سیانبیسی گفت: این فرصت بسیار خوبی برای سرمایهگذاران خارج از این منطقه است تا بتوانند به صورت بلندمدت یا کوتاهمدت، در سهام شرکتهای عربستان سعودی سرمایهگذاری کنند.
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