۱۴۰ میلیون تومان برای انشعاب گاز مدارس روستایی مهریز هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد رستگاری عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برتری شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز در سطح استان اظهار داشت: این شورا در طول یک سال گذشته ۱۲۰ مصوبه داشته و همه مصوبات نیز اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به محدودیت‌های اعتباری که در سال جاری با آن مواجه بودیم، تلاش شد از خیران و مشارکت‌های مردمی استفاده و آموزشگاه‌های مورد نیاز شهرستان مهریز احداث شود.

رستگاری خاطرنشان کرد: بر همین اساس طی سال گذشته چهار باب آموزشگاه با اعتبار ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان توسط خیران و دو باب مدرسه با اعتبار ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط دولت در شهرستان مهریز احداث شد.

فرماندار مهریز با تشریح دیگر اقدامات انجام شده در این شهرستان با مشارکت خیران و اعتبارات دولتی بیان کرد: تلاش شده در اجرای مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان از ظرفیت همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری، دهیاری‌ها، خیران و مردم استفاده شود.

وی در مورد انشعاب گاز مدارس روستایی مهریز نیز اظهار داشت: در این زمینه طی سال گذشته ۱۴۰ میلیون تومان هزینه شده است.

رستگاری خاطرنشان کرد: شورای آموزش و پرورش شهرستان مهریز، توجه ویژه‌ای به دانش آموزان بی‌بضاعت و ایتام نیز داشته و با کمک خیران و واحدهای تولیدی، به آنها رسیدگی کرده است.

وی در مورد توجه این شورا به بحث آسیب‌های اجتماعی نیز عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی موضوعی بسیار حائز اهمیت است و سیستم قضایی نیز همکاری‌های خوبی برای مباحث پیشگیری با شورای آموزش و پرورش مهریز داشته است.

رستگاری همچنین از راه‌اندازی مرکز مشاوره تحصیلی در مهریز خبر داد و یادآور شد: دو باب مدرسه غیرانتفاعی نیز به مجموعه مدارس این شهرستان اضافه شد اما هنوز هم به ساخت فضاهای آموزشی و نوسازی مدارس نیاز است.