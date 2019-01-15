سازه «کعبه زرتشت» پایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید با اعلام این خبر گفت: نتایج اولیه حاصل از تحلیل داده‌ها نشان می دهد سلامت این سازه محرز بوده و تاکنون هیچ گونه نشستی در بنای ارزشمند کعبه زرتشت مشاهده نشده است.

حمید فدایی بروز دوره خشکسالی در منطقه و برداشت‌های بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، امکان ایجاد فرونشست‌ در محدوده بنا را از جمله نگرانی های کارشناسان برای پایش این بنا عنوان کرد.

به گفته وی طرح پایش و ارزیابی سلامت سازه کعبه زرتشت و اطمینان از عدم وارد آمدن مخاطرات احتمالی با هدف حفاظت از بنا از جمله برنامه های پایگاه میراث جهانی تخت جمشید است.

فدایی انجام برداشت‌های دقیق میدانی از موقعیت فرونشست‌ها در محوطه و همچنین انجام برداشت‌های اسکن لیزر برد کوتاه و فتوگرامتری در برهه‌های سه ماهه و سپس مقایسه با نقشه‌های GIS و ترسیم جهت فرونشست‌ها را از جمله اقداماتی برشمرد که در حال حاضر در این محوطه در حال انجام است

کعبه زرتشت در نقش رستم فارس بنایی بجا مانده از عصر هخامنشی است که علاوه بر اهمیت مذهبی و تاریخی وجود کتیبه‌های ساسانی بر جداره آن بر ارزش و اعتبار تاریخی آن به عنوان یک سند ارزشمند و مهم افزوده است.