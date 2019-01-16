۲۰ مدرسه در حال ساخت مسکن مهر پردیس ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله طاهرخانی پیش از ظهر چهارشنبه در شورای اداری پردیس که با حضور محمدرضا عارف، رییس مجمع نمایندگان استان تهران، شکرالله حسن بیگی معاون استاندار تهران و جمع دیگری از نمایندگان مجلس برگزار شد، طی سخنانی از افتتاح پروژه های بزرگ مسکن مهر در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: در حوزه ارائه خدمات به ساکنان مسکن مهر، اجازه نمی دهیم کمبودی احساس شود.

وی همچنین ساخت مدرسه، فضای سبز و کلانتری را از الزامات مسکن مهر دانست و گفت: کمبودی در این خصوص نخواهیم داشت و در حال حاضر ۲۰ مدرسه در حال ساخت در پردیس داریم، که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که در پردیس مشکلاتی در خصوص زمین داریم، گفت: حوزه های زیرساختی مسکن مهر در پردیس به ویژه تامین آب در پردیس معضل بزرگی بود، که حل شد، اما بایستی برنامه های توسعه برای آینده اجرا شود.

طاهرخانی بر راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب در پایین فاز ۸ پردیس تاکید کرد و گفت: هرنوع توسعه در پردیس باید با هماهنگی محیط زیست انجام شود، که رییس سازمان محیط زیست وعده حل این مشکلات را داد.

وی ادامه داد: اگر کاستی در پروژه مسکن مهر باشد، می تواند زمینه ساز بحران شود، باید عملکرد کا به گونه ای باشد، که مردم در چهل سالگی انقلاب اسلامی امیدوارتر باشند.