فراخوان جایزه «مهرگان ادب خارج از ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه مهرگان، فراخوان جایزه «مهرگان ادب خارج از ایران» را منتشر کرد.
طبق اعلام دبیرخانه این جایزه، همزمان با سومین دهه فعالیت جایزه مذکور، نخستین دوره «جایزه مهرگان ادب خارج از ایران» برای انتخاب بهترین رمان و بهترین مجموعه داستان کوتاه چاپشده در خارج از ایران برگزار میشود.
این جایزه به آثاری که «چاپ اول» آنها به زبان فارسی در سالهای ٢٠١٧ و ٢٠١٨ میلادی به صورت نسخه چاپی یا الکترونیک منتشر شده، تعلق میگیرد. پنج نفر از منتقدان و نویسندگان شناختهشده ایرانی که خارج از کشور اقامت دارند، هیأت داوران نخستین دوره این جایزه را تشکیل میدهند.
ناشران یا نویسندگان برای شرکت در جایزه مهرگان ادب خارج از ایران، باید فایل الکترونیک (pdf) کتابهای خود را به ایمیل دبیرخانه جایزه مهرگان ادب ارسال کنند. در صورتی که فایل الکترونیکی اثر در دسترس نباشد، ارسال نسخه چاپی با هماهنگی دبیرخانه جایزه امکانپذیر خواهد بود. پس از دریافت فایل کتابها و تطبیق تاریخ انتشار آنها با بازه زمانی اولین دوره جایزه به فرستنده اعلام وصول خواهد شد.
ارتباط با دبیرخانه این جایزه با پست الکترونیک دبیرخانه: mehreganprize@gmail.com و کانال تلگرام فارسی: https://t.me/mehreganprize_fa و کانال تلگرام انگلیسی: https://t.me/mehreganprize_en و تلگرام، واتسآپ و ایمو: ۹۸۹۳۰۹۱۲۷۲۱۷+ ممکن است.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه بیستم مارچ ٢٠١٩ (٢٩ اسفند ١۳٩٧) است.
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