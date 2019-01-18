تردد در محورهای میامی با زنجیر چرخ/ارتفاع برف به ۳۰ سانتیمتر رسید

احمد ملایری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با شروع بارش برف و باران همه عوامل راهداری، هلال‌احمر، اورژانس و نیروی انتظامی برای خدمت‌رسانی به مردم در آمادگی کامل هستند، ابراز داشت: همه محورهای مواصلاتی میامی باز و تردد در آن برقرار است اما با توجه به بارش برف در کالپوش تردد در محورهای روستایی با زنجیر چرخ امکان‌پذیر خواهد بود.

وی بابیان اینکه متوسط ارتفاع برف شب گذشته در کالپوش به ۳۰ الی ۴۰ سانت رسید، اضافه کرد: کولاک و برف در منطقه باعث ایجاد مشکلاتی برای رانندگان شد که توصیه می‌شود در صورت نداشتن الزام از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

سرپرست فرمانداری میامی بابیان اینکه در منطقه ری‌آباد شاهد وقوع سیل بودیم، ابراز داشت: چند خودرو که از اهالی جاجرم بودند در این سیل گرفتار شدند که به کمک عوامل امدادی همگی نجات‌یافته و مشکلی در این حوزه وجود ندارد.

ملایری اضافه کرد: با توجه به اینکه امشب نیز احتمال بارش برف در منطقه وجود دارد لذا ستاد مدیریت بحران میامی فعال و در خدمت مسافران خواهد بود.