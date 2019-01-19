نمایشگاه دائمی صنایع دستی فقط ویترین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ساختمان سازمان میراث فرهنگی نمایشگاهی از صنایع دستی شهرهای مختلف ایران به نمایش درآمده است. صنایع دستی فاخری که بهترین هنرمندان آثار و هنرهای دستی خود را در ویترین های آن به معرض فروش و نمایش گذاشته اند این آثار معمولا در بخش سالن مربوط به بخش پژوهشکده هنرهای سنتی به صورت دائم برپاست و هر از گاهی نیز در محوطه وسط آن نمایشگاه دیگری از آثار هنری هنرمندان دیگر برپا می شود.

اما این نمایشگاهها چند نکته اساسی دارد. یکی اینکه سازمان میراث فرهنگی مکانی نیست که هر کسی به راحتی و یا به بهانه دیدن نمایشگاه به داخل آن راه پیدا کند. بنابراین برپایی چنین نمایشگاههایی عملا تنها برای کارکنان همان سازمان و یا نهایتا ارباب رجوع محدود آن است.

از طرف دیگر در بخش نمایشگاه دائمی نیز اگر کسی مایل به خرید یکی از آن صنایع دستی داخل ویترین باشد باید آن را به مسئول مربوطه سفارش دهد او هم به هنرمند مربوطه که شماره تماسش روی اثر هست ارجاع داده خواهد شد تا با او تماس بگیرد. البته در حال حاضر تمام قیمت هایی که روی آنها زده شده قدیمی است و با نرخ جدید تفاوت زیادی دارد با این وجود آن هنرمند یا اجازه می دهد آن جنس از داخل ویترین به متقاضی فروخته شود و یا اینکه باید سفارش بگیرد تا از شهرستان به تهران فرستاده شود در این صورت هزینه ارسال آن هنر دستی نیز افزوده خواهد شد. در این حالت گران تر از حد ممکن متقاضی آن جنس را خریداری می کند که معمولا به صرفه نیست و کسی خریدار چنین جنسی نخواهد بود.

به هر حال تنها دیدن چنین صنایع دستی در فضای سازمان میراث فرهنگی خالی از لطف نیست. البته کمی آن طرف تر در کنار کارشناسان بخش صنایع دستی می توان بسته بندی هایی را مشاهده کرد که سازمان میراث فرهنگی سالها در تلاش است تا این برای این اثار فاخر چنین بسته بندی تدارک ببیند. آنچه که به عنوان نمونه در معرض دید قرار گذاشته شده تنها جعبه های رنگی و شکیل مقوایی است که قرار است این آثار در آنها جای بگیرند.