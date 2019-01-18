به گزارش خبرگزاری مهر، این سمینار علمی یک روزه با تلاش مرکز پژوهشی و مطالعاتی Asia West East Centre و مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی و با مشارکت معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی و با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در مالزی، روز سهشنبه ۲۵ دیماه در محل مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی برگزار شد.
در ابتدای این سمینار محمد هاشم کمالی، مدیر مؤسسه مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی بیان کرد: بیشک صلح و امنیت در پرتو همزیستی مسالمت آمیز بشریت به ارمغان میآید. به طور یقین همه ادیان آسمانی و پیامبران الهی مروج توحید و منجی بشریت و منادی صلح، امنیت و رفتار محبتآمیز نسبت به پیروان دیگر مذاهب هستند، ولی پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دوری از رهبری اولیای خدا، به تدریج انحرافاتی را پذیرا شده و گاه تحت تأثیر ملل دیگر، منکر زندگی مسالمتآمیز با پیروان دیگر مذاهب شدهاند.
این اندیشمند جهان اسلام در ادامه سخنان خود افزود: امروزه دولتها نیازمند امنیت و همزیستی مسالمتآمیز هستند و در حقوق بینالملل معاصر از طرق مختلف برای صلح و آرامش بینالمللی تلاش میشود. اگر چه تا رسیدن به صلح بینالمللی فاصله زیادی وجود دارد؛ اما بدون شک این تلاشها تحسینبرانگیز است. روابط انسانها با یکدیگر زمانی میتواند از آسیبپذیری مصون بماند که بر اساس ملاکهای منطقی، معقول و عادلانه تنظیم شده باشد و مکتبی که عادلانهترین ملاکها را برای تنظیم روابط انسانها ارائه دهد، موفقترین و سازندهترین مکتب به شمار میرود.
محمود واعظی، مدیر مرکز مطالعات پیشرفته دانشگاه تهران نیز در سخنرانی خود در این سمینار، برگزاری آن را در ادامه برگزاری سری سمینارهای انجامی در کشورهای مختلف همچون لبنان، هند و تانزانیا با موضوع سیر اندیشههای رضوی دانست و خبر داد: سمینار نهایی این سلسله نشستها در مشهد مقدس به همت معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد.
این سمینار یک روزه با حضور سخنرانان در دو جلسه مستقل در صبح و بعد از ظهر ادامه یافت. در جلسه صبحگاهی اساتید و اندیشمندان با عناوین زیر دیدگاهها و نظرات خود را بیان کردند و در پایان به سؤالات میهمانان پاسخ دادند:
- عزمی عبدالحمید، فعال اجتماعی و مذهبی مالزیایی و مدیر مرکز دبیرخانه سازمانهای مردمنهاد اسلامی مالزی با موضوع «تحمل مذهبی و همزیستی مسالمتآمیز ـ یک تجربه مالزیایی»
- امتیاز یوسف، اندیشمند تانزانیایی و استاد دانشگاه اسلامی مالزی با موضوع «اسلام و بودیسم: تاریخ روابط گذشته و معاصر»
- اوسایا سانکار، محقق و نویسنده بودایی مالزیایی با موضوع «از وداها تا افسانهها: چگونه هندوئیسم همزیستی جهانی را میآموزد»
- محمود واعظی، استاد دانشگاه تهران و مدیر مرکز مطالعات عالی دانشگاه تهران با موضوع «نقش گفتمان مبتنی بر عقلانیت در زندگی مسالمتآمیز پیروان ادیان»
در جلسه بعد از ظهر نیز اساتید و محققان با عناوین زیر سخنان خود را ارایه و به سؤالات مطرح شده از سوی حاضران پاسخ دادند:
- چاندرا مظفر، اندیشمند و فعال سیاسی و اجتماعی مالزی با موضوع «آیا زندگی مسالمتآمیز پیروان ادیان مختلف دچار چالشهای بیشتر شده است؟»
- کشیش سیوین کیت، اندیشمند مسیحی مالزی با موضوع «فراتر از تحمل: دیدگاه مسیحی غیرغربی درباره همبستگی مذهبی در میان تقسیمات مذهبی»
- سارجیت سینگ، استاد دانشگاه و اندیشمند سیک مالزیایی با موضوع «نقش Gurdwara در ارتقای هماهنگی اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز»
در پایان این سمینار مقرر شد؛ کلیه مقالات ارایه شده با همکاری معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی و با نظارت مرکز مطالعات پیشرفته اسلامی مالزی، در ژونال علمی این مرکز به نام «تاریخ و تمدن اسلامی» تحت یک ویژهنامه منتشر شود.
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