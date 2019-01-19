جهش ۳ درصدی قیمت نفت با انتشار جزئیات برنامه اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات جمعه، پس از این که اوپک جزئیات برنامه کاهش تولید خود برای تقویت قیمتها را منتشر کرد، قیمت نفت حدود ۳ درصد جهش کرد. این درحالیست که نشانههایی از حلوفصل شدن اختلافات تجاری آمریکا و چین، حالوهوای بازارها را تقویت کرده بود.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۱.۶۸ دلار یا ۳.۲۱ درصد جهش کرد و در ۵۴.۰۵ دلار بسته شد.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت خام، ۱.۵۲ دلار یا ۲.۴۸ درصد جهش کرد و در قیمت ۶۲.۷۰ دلار به کار خود پایان داد.
سازمان کشورهای صادرکننده سوخت، اوپک، روز جمعه لیستی از میزان کاهش تولیدات اعضای خود و سایر تولیدکنندگان متحد با اوپک، برای شش ماهی که از ۱ ژانویه آغاز میشود، منتشر کرد تا اعتماد بازار به توافق کاهش تولید خود را تقویت کند.
فیل فلین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در شیکاگو، گفت: این کار به بازار نشان میدهد که آنها در تصمیم خود جدی هستند. من معتقدم آنها همچنین میخواهند نشان دهند که قرار است از این اعداد هم کمتر تولید کنند. به نظرم به ویژه، در مورد عربستان سعودی، این طور خواهد بود.
بازارهای جهان همچنین با گزارشاتی از پیشرفت در مذاکرات چین و آمریکا، تقویت شدند، اما افزایش قابلتوجه میزان تولید نفت آمریکا و تردید در مورد رشد تقاضا، قیمتها را پایین نگاه داشت.
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