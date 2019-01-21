کردستانی ها یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان صدقه پرداخت کردند

محمدرسول شیخی زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ۱۰۰ درصد کمک های مردمی از طریق کمیته امداد برای نیازمندان این استان و در همان شهرستان محل جمع آوری هزینه می شود، اظهارداشت: امسال نیز مبلغ صدقه جمع آوری شده در چهار بخش حمایت و سلامت، فرهنگی، مسکن و تعامل با خیریه ها هزینه شده است.

وی به هزینه کرد ۹۵۶ میلیون تومان از صدقات پرداختی مردم خیر کردستان در بخش حمایت و سلامت اشاره کرد و افزود: کمک به درمان و بهداشت مددجویان، ارائه خدمات ویژه به سالمندان، پرداخت وام های ضروری به نیازمندان، پرداخت کمک های موردی و کمک به تحصیل دانشجویان و دانش آموزان نیازمند از مهمترین محورهای هزینه کرد در این بخش است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: همچنین کمک به امر ازدواج مددجویان، کمک به رفع سو تغذیه کودکان نیازمند و کمک به تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان دیگر محورهایی است که در بخش حمایت و سلامت، ۵۷ درصد صدقات پرداختی مردم در آن هزینه شده است.

شیخی زاده به اقدامات فرهنگی کمیته امداد با استفاده از صدقات مردم اشاره کرد و یادآور شد: ۱۲ درصد صدقه جمع آوری شده در این بخش هزینه شده و با مبلغ ۲۰۱ میلیون تومان، تامین هزینه های ارئه خدمات به دانش آموزان و دانشجویان در کانون های فرهنگی و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، اردویی و تربیتی به مددجویان صورت گرفته است.

وی در ادامه سخنان خود به هزینه کرد بخشی از صدقه جمع آوری شده در بخش مسکن اشاره کرد و بیان کرد: ۲۱ درصد صدقه پرداختی مردم خیر کردستانی که مبلغی معادل ۳۶۰ میلیون تومان است، برای کمک به خرید و ساخت مسکن مددجویان شهری و کمک به تعمیر، تکمیل و بازسازی مسکن مددجوایان روستایی هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به تعامل با خیریه ها اشاره کرد و گفت: در این بخش ۱۶۳ میلیون تومان از صدقات جمع آوری شده که معادل ۱۰ درصد کل صدقات پرداختی مردم کردستان در ۹ ماهه سال جاری است، کمک به نیازمندان از طریق تعامل با موسسات خیریه صورت گرفته است.