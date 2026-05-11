به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه با تکرار زیاده خواهی و زورگویی خود علیه سایر کشورهای مستقل بر خلاف قوانین بین المللی اعلام کرد که الحاق ونزوئلا به آمریکا را بررسی خواهد کرد!

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور آمریکا در این خصوص گفت که الحاق ونزوئلا به کشورش به عنوان پنجاه و یکمین ایالت را «به صورت جدی بررسی می‌کند!»

دونالد ترامپ، در بخش دیگری از سخنان خود با تکرار آرزوهای تحقق نیافتنی اش ادعا کرد که در حال بررسی از سرگیری عملیات موسوم به «پروژه آزادی» برای باز کردن تنگه هرمز است؛ اما در ادامه گفت: هنوز تصمیم نهایی برای ازسرگیری این پروژه را نگرفته‌ام.

ترامپ افزود: می‌ دانستم که ایران تنگه هرمز را خواهد بست و آن را به عنوان سلاح خود به کار خواهد گرفت. راه حل دیپلماتیک با ایران بسیار محتمل است.

وی که تا کنون نتوانسته است ادعاهایش درباره بهانه جنگ تحمیلی غیرقانونی خود علیه تهران را اثبات کند، بار دیگر دست آویز قدیمی و نخ نمای خود را تکرار کرد و بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران مدعی شد: ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد! ما به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران ادامه خواهیم داد.

این در حالیست که بر اساس اذعان رسانه های جمعی در جهان، وی تا کنون موفق به تحقق هیچ یک از وعده های خود در ارتباط با تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران نشده و به همین دلیل هم از سوی تعداد زیادی از سناتورها و اعضای کنگره کشورش مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است.

افزایش قیمت حامل های انرژی به دلیل تنش آفرینی های ترامپ در تنگه هرمز از یک سو و هزینه هایی که وی به این بهانه از مالیات دهندگان آمریکایی هدر داده است، محور اصلی حملات مقامات کشورش به وی بوده است.

«باب داف» (Bob Duff) رهبر اکثریت سنا در ایالت کانکتیکات آمریکا ساعاتی پیش از حیف و میل دارایی ها و اموال آمریکایی ها از سوی ترامپ و کابینه اش در جنگ افروزی علیه ایران به شدت انتقاد کرد.

این سناتور آمریکایی در این خصوص گفت: دولت ترامپ تاکنون حدود ۲۵ میلیارد دلار برای جنگ با ایران هزینه کرده است؛ رقمی که می‌ تواند بودجه یک سال کامل ایالت کانکتیکات را تأمین کند. جمهوری‌خواهان در واشنگتن به دنبال اختصاص یک میلیارد دلار برای ساخت «تالار رقص ترامپ» هستند؛ مبلغی که می‌ تواند هزینه کل نظام آموزش عالی کانکتیکات را برای یک سال پوشش دهد. با چنین پولی حتی می‌توان ۲ جت خصوصی خرید؛ رقمی که همچنین قادر است تمام هزینه‌ های وکلای مدافع عمومی در کانکتیکات را تأمین کند.