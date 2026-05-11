۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۵۵

تعویض رایگان موتور کولرهای آبی معمولی

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از آغاز طرح تعویض رایگان کولرهای آبی معمولی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، محمدرضا صلابت اظهار کرد: به منظور بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی و کاهش میزان بار در زمان اوج مصرف تابستان، طرح تعویض موتورهای کولرهای معمولی به ویژه کولرهای آبی با موتورهای کم‌مصرف BLDC برای عموم مشترکان برق در شهرستان‌های استان تهران آغاز شده است.

وی درباره هزینه اجرای این طرح افزود: تعویض این موتورها به صورت رایگان انجام می‌شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص نحوه ثبت‌نام متقاضیان توضیح داد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی «برق تو»، درخواست خود را ثبت کنند. همکاران ما پس از جمع‌آوری اسامی و صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده، نسبت به تعویض موتور این کولرها اقدام می‌کنند.

صلابت با اشاره به اثرگذاری این طرح در مدیریت مصرف برق در فصل گرما اظهار کرد: تعویض موتورهای کولرهای معمولی با موتورهای کم‌مصرف BLDC یکی از اقدامات پیش‌بینی‌شده در قالب ۱۴ مگاپروژه برای مدیریت بار در فصول گرم سال است؛ هرساله حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برق مصرفی در فصول گرم سال ناشی از بار سرمایشی است و با اجرای این طرح، بخش عمده‌ای از این مصارف کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6827026
سمیه رسولی

    • علی IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      به مردم خوزستان تو این هوا گرم و قیمت سرسام آور کولر گازی توجه کنید .
    • IR ۰۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
      اقدام جالب و ارزشمندی است

