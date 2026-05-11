تئاتر خیابانی «ده و سی دقیقه به وقت میناب» در مشهد اجرا شد 

حکیمه خاکسار، بازیگر تئاتر «ده و سی دقیقه به وقت مینا» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تئاتر خیابانی «ده و سی دقیقه به وقت میناب» با یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز میناب طراحی و به صورت تئاتر خیابانی در مدت زمان حدود ده دقیقه اجرا می‌شود.

بازیگر تئاتر «ده و سی دقیقه به وقت میناب» افزود: گروه نمایشی ما متشکل از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی است که در بازه سنی هشت تا دوازده سال قرار دارند. با همراهی این دانش‌آموزان تاکنون حدود ۱۵ اجرا در شهرستان‌های مختلف داشته‌ایم و در برخی شهرها هر شب دو اجرا برگزار شده است.

وی ادامه داد: این نمایش در مکان‌های مختلفی از جمله شهرستان تربت حیدریه، کاشمر، ساوه، میدان صیاد شیرازی مشهد، میدان اقبال لاهوری، مصلا و هیئت رزمندگان اسلام اجرا شده است.

خاکسار با اشاره به استقبال مردم از این اجراها اظهار کرد: خانواده‌های شهدا و مردم در محل اجرا حضور پیدا کردند و بازخورد بسیار خوبی از مخاطبان دریافت کردیم. بسیاری از تماشاگران به ویژه نوجوانان و دهه نودی‌ها تحت تأثیر نمایش قرار گرفتند و با چشمانی اشک‌آلود از ما تشکر می‌کردند.

بازیگر تئاتر «ده و سی دقیقه به وقت میناب» تأکید کرد: تجربه نشان داد روایت داستان شهدا در قالب نمایش تأثیرگذاری بیشتری نسبت به سخنرانی‌های طولانی دارد و حتی یک اجرای ده دقیقه‌ای می‌تواند تأثیری عمیق‌تر از یک سخنرانی چند ساعته داشته باشد.