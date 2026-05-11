فهرست اولیه تیم ملی فوتبال برزیل مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، لیست اولیه برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. در لیست ۵۵ نفره نام نیمار جونیور دیده می‌شود تا ستاره سلسائو همچنان امیدوار به حضور در جام جهانی بماند.

لیست ۵۵ نفره تیم ملی برزیل امروز به صورت رسمی با حضور نام نیمار اعلام شد و تداوم درخشش این بازیکن می‌تواند نام او را در لیست ۲۶ نفره نهایی که قرار است تا ۱۱ خرداد برای حضور در جام جهانی اعلام شود، قرار دهد.

لیست اولیه برزیل به شرح زیر است:

دروازه‌بان‌ها: آلیسون (لیورپول-انگلیس)، ادرسون (فنرباغچه-تور)، بنتو (النصر-ساو)، هوگو سوزا (کورینتیانس)، جان (ناتینگهام فارست-انگلیس)، کارلوس میگل (پالمیراس)

مدافعان: مارکینیوش (پاری‌سن‌ژرمن- فرانسه)، تیاگو سیلوا (پورتو)، گابریل ماگالهیس (آرسنال-ENG)، برمر (یوونتوس-ITA)، لئو پریرا (فلامنگو)، ایبانز (الاهلی- عربستان)، الکساندر(لیل- فرانسه)، فابروسیو برونو(کروزیرو)، ویکتور ریس(خیرونا- اسپانیا)، موریلو (ناتینگهام فارست- انگلیس)

مدافعان راست: وسلی (رم-ایتا)، دانیلو (فلامنگو)، پائولو هنریکه (واسکو)، ویتینیو (بوتافوگو)

مدافعان چپ: الکس ساندرو (فلامنگو)، داگلاس سانتوس (زنیت-روسیه)، لوسیانو جوبا (باهیا)، کایو هنریکه (موناکو- فرانسه)، کایکی (کروزیرو)، کارلوس آگوستو )اینتر- ایتالیا)

هافبک‌ها: کاسمیرو (منچستریونایتد-انگلیس)، برونو گیمارش (نیوکاسل-انگلیس)، فابینیو( الاتحاد- عربستان) ،آندری سانتوس (چلسی-انگلیس)، دانیلو (بوتافوگو)، لوکاس پاکتا (فلامنگو)، گابریل سارا (گالاتاسرای- ترکیه)، جائو گومز (ولورهمپتون- انگلیس)، پریرا (پالمیراس)، جولینتون (نیوکاسل-انگلیس)، گرسون (کروزیرو)، ماتئوس پریرا (کروزیرو)

مهاجمان: وینی جونیور (رئال مادرید- اسپانیا)، رافینیا (بارسلونا-انگلیس)، ماتئوس کونا (منچستریونایتد-انگلیس)، لوئیز هنریکه (زنیت-روسیه)، گابریل مارتینلی (آرسنال-انگلیس)، خوائو پدرو (چلسی-انگلیس)، استوائو (چلسی-انگلیس)، نیمار (سانتوس)، آنریان-انگلیس (رئال بتیس-اسپانیا)، ایگور تیاگو (برنتفورد-انگلیس)، پدرو (فلامنگو)، ریچارلیسون (تاتنهام-انگلیس)، ایگور خسوس (ناتینگهام فارست-انگلیس)، کایو خورخه (کروزیرو)