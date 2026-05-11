۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

نشست ویژه امنیتی نتانیاهو درباره ایران

منابع صهیونیستی از برگزاری نشست ویژه امنیتی نتانیاهو با مقامات امنیتی این رژیم درباره ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع صهیونیستی از برگزاری نشست ویژه امنیتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با پاسخ تهران به طرح واشنگتن خبر داد.

این منابع اعلام کردند که در پی بروز بحران در روند مذاکرات میان ایران و آمریکا، بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته است که امروز دوشنبه ۱۱ مه ۲۰۲۶، نشست ویژه‌ای را با مقامات امنیتی این رژیم برگزار کند.

گفته شده است این نشست با هدف بررسی پیامدهای توقف مذاکرات و اتخاذ تدابیر لازم در مواجهه با تحولات اخیر برنامه‌ریزی شده است.

گفتنی است نتانیاهو در پی گفتگوی اخیر خود با ترامپ بار دیگر ایران را به از سرگیری جنگ تهدید و ادعاهایی مطرح کرده بود.

