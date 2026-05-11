توسل ترامپ به ذخایر راهبردی آمریکا برای کاهش قیمت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است برای مقابله با افزایش قیمت‌ها که به دلیل جنگ رخ داده، بیش از ۵۳ میلیون بشکه از ذخایر نفتی را روانه بازار کند.

بلومبرگ پیشتر نیز در گزارشی اعلام کرده بود که پیامدهای اقتصادی جنگ و تنش‌های مرتبط با ایران دیگر به افزایش قیمت سوخت محدود نیست و اکنون بخش‌های مختلف اقتصاد ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس این گزارش، جهش قیمت انرژی فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد کرده و به کاهش هزینه‌کرد خانوارها و افت تقاضا در بخش‌های مختلف منجر شده است. بسیاری از شرکت‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند منابعی که پیش‌تر صرف خرید کالا و خدمات می‌شد، اکنون در جایگاه‌های سوخت هزینه می‌شود.

طبق داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، متوسط قیمت بنزین در این کشور به حدود ۴.۵۶ دلار برای هر گالن رسیده که بالاترین سطح از تابستان ۲۰۲۲ تاکنون است. بلومبرگ می‌نویسد در شرایطی که موضوع «قدرت خرید» پیش از آغاز درگیری‌ها نیز یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای آمریکایی بود، افزایش قیمت سوخت فشار معیشتی را تشدید کرده است.

این گزارش تأکید کرد که افزایش هزینه انرژی تنها مصرف‌کنندگان را متأثر نکرده، بلکه کسب‌وکارها نیز با رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش مخارج زنجیره تأمین و کاهش تقاضای مشتریان روبه‌رو شده‌اند؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره کندی رشد اقتصادی آمریکا را افزایش داده است.

بلومبرگ همچنین با اشاره به تحولات بازارهای مالی گزارش داد اگرچه برخی سرمایه‌گذاران نسبت به کاهش احتمالی تنش‌ها خوش‌بین هستند، اما بسیاری از سیاست‌گذاران و تحلیلگران اقتصادی معتقدند بازارها هنوز ابعاد کامل خسارات اقتصادی ناشی از جنگ را درک نکرده‌اند.

در گزارشی دیگر، این رسانه هشدار داده است که آثار جنگ بر تورم، بازار انرژی و سیاست پولی آمریکا پایدار خواهد بود و حتی در صورت دستیابی به آتش‌بس یا توافق سیاسی نیز به‌سرعت از میان نخواهد رفت.

افزایش قیمت نفت و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی از منطقه غرب آسیا، کار فدرال رزرو آمریکا را نیز پیچیده کرده است؛ به‌گونه‌ای که از یک سو اقتصاد با خطر کاهش رشد مواجه است و از سوی دیگر رشد بهای انرژی احتمال بازگشت تورم را تقویت می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند روند کاهش نرخ بهره را به تعویق اندازد.

خبرگزاری رویترز نیز پیش از این گزارش داده بود که بازار اوراق قرضه آمریکا نسبت به پیامدهای جنگ دچار دوگانگی شده است. بخشی از سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به آثار تورمی درگیری‌ها نگران‌اند و پیش‌بینی می‌کنند نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند.

در اروپا نیز داده‌های شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، رشد اقتصادی در منطقه یورو و بریتانیا را تحت فشار قرار داده است.

بلومبرگ در جمع‌بندی گزارش خود تأکید کرده بود که تداوم تنش‌ها نه‌تنها بازار انرژی، بلکه تورم، سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی و رفتار مصرف‌کنندگان را در آمریکا و جهان تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌ها از ورود اقتصاد آمریکا به دوره‌ای از رشد ضعیف همراه با تورم بالا را افزایش داده است.