برخورداری ۷۶ درصد روستاهای گیلان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، محبعلی رنجور صبح دوشنبه درجمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آب و فاصلاب روستایی در استان گیلان، اظهارکرد: قبل از انقلاب هیچکدام از روستاهای استان گیلان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار نبودند.
برخوداری ۷۶۰ هزار روستایی گیلان از آب آشامیدنی سالم
رنجور در ادامه با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب تا به امروز هزار و ۷۹۰روستای استان از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند، افزود: ۷۶۰ هزار نفر از جمعیت روستایی گیلان در حال حاضر آب آشامیدنی سالم و بهداشتی دارند.
وی با اشاره به بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ کیلومتر لولهگذاری برای توزیع و انتقال آب در سطح روستاهای استان گیلان، گفت: آب روستاهای گیلان از ۸۲۷ سردهنه و ۴۷۲ حلقه چاه تأمین می شود. ۱۳۱ هزار مترمکعب مخزن زمینی و هوایی و همچنین ۵۸۸ باب ایستگاه پمپاژ نیز برای ذخیرهسازی ساخته شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان شاخص بهرهمندی روستاهای این استان از آب آشامیدنی سالم را ۷۶ درصد عنوان و بیانکرد: برای بررسی کیفیت و میزان سلامت آب روستایی ۱۵ واحد آزمایشگاهی در استان فعالیت می کنند.
وی همچنین در ادامه با اشاره به اجرای و راهاندازی ۶۸ تصفیهخانه برای تأمین سلامت و کیفیت آب آشامیدنی روستایی، تصریحکرد: در حال حاضر ۵ پروژه در حوزه آب و فاضلاب روستایی با اعتبار ۵۰۳ میلیارد ریالی در حال اجرا است.
افتتاح ۲ پروژه آب و فاضلاب روستایی دهه فجر امسال در گیلان
رنجور ادامه داد: این پروژهها در روستاهای لیجارکی انزلی، نوخاله جعفری صومعه سرا، کیسم آستانه اشرفیه، قاسم آباد علیاء رودسر و امامزاده هاشم رشت در دست اجرا است. با بهرهبرداری از این طرحها بیش از ۱۹ هزار نفر از شبکه فاضلاب روستایی برخوردار می شود.
وی با اشاره به برخی از طرح های در حال اجرای و قابل بهرهبرداری در استان گیلان نیز اشاره کرد و افزود: فاضلاب مسکن مهر شهرستانهای تالش، فومن، لاهیجان و آستانه اشرفیه در آینده نزدیک بهره برداری می شود.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی گیلان از افتتاح طرح جمع آوری و تصفیه فاضلاب روستاهای ویرمونی آستارا و پاشاکی لاهیجان در دهه فجر امسال نیز خبر داد و گفتک برای احیای تالاب انزلی نیز طرح نمونه جمع آوری فاضلاب روستای مبارک آباد شهرستان رشت با همکاری محیط زیست در حال اجرا است.
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