به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار به میزبانی سالن جلسات فرمانداری شاهرود ضمن بیان اینکه طی ایام الله دهه فجر و همچنین ایام منتهی به سال نو نمایشگاه‌های عرضه محصولات، تولیدات و همچنین دستاورد های شهرستان شاهرود در کنار عرضه مستقیم کالا برپا خواهد شد، تاکید کرد: در این نمایشگاه‌ها اولویت اصلی با کسبه شهر و افراد بومی است چرا که ما معتقد هستیم اگر بنا به برگزاری دو نمایشگاه (تولیدات و سوغان در قالب نمایشگاه دهه فجر و عرضه مستقیم کالا ویژه شب عید) است در ابتدا می‌بایست حقوق کسبه رعایت شود و در وهله دوم قیمت‌ها پایین‌تر از نرخ بازار عرضه شود.

وی بابیان اینکه برای برگزاری نمایشگاه‌ها اولویت با مردمی است که در این شهر زندگی کرده و مالیات می‌دهند، اضافه کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه تعدیل قیمت‌ها و عرضه کالاهایی که مردم به آن نیاز دارند بنابراین این موارد باید به‌دقت رعایت شود.

ضرورت نظارت بیشتر ستاد تنظیم بازار

فرماندار شاهرود بابیان اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار در ایام منتهی به پایان سال باید هفتگی برگزار شود، ابراز داشت: در اجرای وظایف قانونی اگر هرروز جلسات ستاد تنظیم بازار برگزار شود کم است، مردم به اعتماد ما در بازار حضور دارند لذا می‌بایست نظارت‌ها جدی‌تر پیگیری شود.

محمدی بابیان اینکه نظارت و بازرسی‌ها در شاهرود کافی نیست و می‌بایست بیشتر شود، ابراز داشت: در برخی اقلام باقیمت‌های متفاوتی مواجه هستیم که هرچه بازرسی‌ها قوی‌تر و پیگیری‌ها در مسیر درست هدایت شود به همان نسبت رضایت بیشتری را در سطح شهرستان شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در توزیع مواد پروتئینی و گوشت قرمز چرخه معیوبی نه تنها در شاهرود بلکه در کل کشور وجود دارد در حالی که به دلیل کمبود علوفه برخی دامداران برای آنکه گوسفندان از گرسنگی تلف نشوند با هر قیمتی آن‌ها به دلالان می‌فروشند که در این میان پول نقدی نیز نصیب دامدار نمی‌شود و اغلب چک‌های مدت‌دار است.

نظارت‌ بر بازار مستمر باشد

فرماندار شاهرود بابیان اینکه مردم با مشاهده کنترل و نظارت‌های بیشتر بر مواد غذایی قطعاً استقبال می‌کنند، ابراز داشت: اگر جهاد به‌موقع اقدام به توزیع علوفه کند دامدار مجبور به فروش دام خود به دلالان نمی‌شود.

محمدی بابیان اینکه جهاد کشاورزی طی جلسات متعدد می‌تواند این چرخه را برطرف کند، تصریح کرد: اکنون ۳۰ هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای برای انگور وجود دارد اما باید پرسید چقدر از آن فعال است، که در این میان نبود استاندارد کافی و بهای بالا مانع استفاده از آن‌ها می‌شود که می‌بایست در ستاد تنظیم بازار مقوله بهداشت، قیمت و نگه‌داری مواد غذایی مدنظر باشد.

وی بابیان اینکه جلسات ستاد تنظیم بازار تنها در حوزه قیمت نیست بلکه به بهداشت مردم نیز توجه دارد، اضافه کرد: در بازرسی‌ها نباید کسبه را ناامید کرد اما می‌بایست نظارت‌های مستمری صورت گیرد، شاهرود یکی از شهرهای پرمصرف در حوزه گوشت محسوب می‌شود که می‌بایست این محصول با بالاترین کیفیت بهداشتی در رستوران‌ها عرضه شود.

باید مردم را حمایت کرد

فرماندار شاهرود همچنین ابراز داشت: نظارت دقیق، عرضه گوشت گرم در رستوران‌ها، بسته‌بندی مواد پروتئینی در حضور مشتری از مواردی است که در این ستاد می‌بایست پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ذخیره‌سازی ۱۰۵ تن سیب‌درختی و ۲۲۰ تن پرتغال در شاهرود برای شب عید، قیمت گوشت گرم گوسفند بسته‌بندی ۴۰ هزار تومان، گوشت قرمز منجمد برزیلی ۲۹ هزار تومان، گوشت گرم آزاد ۷۵ هزار تومان، قیمت مرغ ۱۴ هزار و ۳۰۰، مرغ منجمد هشت هزار و ۹۰۰ و تخم‌مرغ هشت هزار تومان عنوان شد.