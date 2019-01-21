دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر در ایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید عالی پور اظهار داشت: به منظور برخورد با سوداگران مرگ و مبارزه با هنجار شکنان و حفظ سلامت جامعه، طرح ارتقاء پاک سازی نقاط آلوده و جرم خیز در سطح شهرستان اجرا و تعداد ۵ سوداگر مرگ دستگیرشدند.

وی گفت: دستگیرشدگان، از خرده فروشان موادمخدر شهرستان بوده و همگی دارای سوابق کیفری هستند که در سه عملیات دستگیرشدند و مقادیری از انواع موامخدر صنعتی و سنتی و مشروبات الکلی از آنان کشف شد.

سرهنگ عالی پور افزود: این طرح توسط پلیس مبارزه با موادمخدر و با همکاری یگان های اجرایی شهرستان به مرحله اجرا در آمد و اجرای این طرح ها در آینده نیز ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان در پایان با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده بری سیر مراحل قانونی، تحویل مقامات قضایی شدند، ازشهروندان خواست که در اجرای این طرح ها پلیس را با گزارش اخبار در زمینه تهیه،توزیع وفروش مواد مخدر به تلفن ۱۱۰ همراهی کنند.‌