فرهنگ حاکم بر جامعة المصطفی باید حوزوی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس جامعة المصطفی العالمیه، پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی حجت الاسلام عباسی از فعالیتهای این نهاد علمی تقدیر کرد.
وی تأسیس جامعة المصطفی را از برکات انقلاب اسلامی دانست و با بیان توصیههایی مهم خطاب به رئیس المصطفی العالمیه، گفت: رابطه المصطفی با حوزههای علمیه باید قوی باشد و مبادلات و تعاملات علمی قویتر از این باشد.
استاد سطوح عالی حوزه با تأکید بر این که شایسته است گروهی از المصطفی و حوزه جلسات هم اندیشی با یکدیگر داشته باشند تا از تجارب ارزشمند یکدیگر بهره بگیرند، ابراز داشت: هرچند جامعه المصطفی یک دانشگاه است، اما فرهنگ حاکم بر آن باید حوزوی باشد؛ در حوزه علم را برای علم میخوانند و میخواهند و این روحیه باید در المصطفی نیز حاکم باشد.
وی افزود: یکی از نکاتی که باید بدان توجه کنید این است که ارتباط المصطفی با فارغ التحصیلان آنجا قطع نشود؛ در این خصوص برنامه ریزی لازم را داشته باشید و به آن اهمیت بدهید.
آیت الله مکارم شیرازی توجه به حساسیتهای مذهبی را امری مهم دانست و با تأکید بر این که این امر منافاتی با حفظ اصول ندارد، یادآور شد: ما در تألیف تفسیر نمونه به این اصل توجه ویژه داشتهایم و در عین حال که حق مطلب درباره اهل بیت(ع) ادا شده، تلاش شده ادبیات مناسب و سنجیده بکار گرفته شود، به طوری که برادران اهل سنت هیچگاه از آن ناراحت نشدند.
وی با تأکید بر این که ما باید عاقلانه به مکتب اهل بیت(ع) خدمت کنیم، اظهار داشت: در شرایط کنونی حساسیتهای ویژهای وجود دارد و باید به این الزامات و اقتضائات توجه ویژه داشت.
آیت الله مکارم شیرازی خطاب به رئیس المصطفی با تأکید بر این که به پیشرفتهای کنونی بسنده نکنید، توجه به نخبگان را یک اصل مهم دانست و تصریح کرد: به مسئله مهم استعداد سنجی و حمایت از نخبگان توجه ویژه داشته باشید.
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