«نقدسینما» از امشب روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، برنامه «نقد سینما» محصول مرکز تلویزیون حوزه هنری ساعت ۱۲:۳۰ بامداد روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

این برنامه با رویکرد سینمایی به بررسی فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد و بعد از جشنواره هم به صورت هفتگی ادامه دارد.

مجری این برنامه بهروز افخمی‌ است و در کنار او میلاد دخانچی و امید روحانی به عنوان کارشناس و منتقد در برنامه حضور خواهند داشت.

سردبیر برنامه‌ «نقد سینما» محمدرضا رضاپور، تهیه‌کننده محمدحسین تنکابنی‌ و مجری طرح وحید رونقی است.