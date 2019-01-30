«نقدسینما» از امشب روی آنتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، برنامه «نقد سینما» محصول مرکز تلویزیون حوزه هنری ساعت ۱۲:۳۰ بامداد روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.
این برنامه با رویکرد سینمایی به بررسی فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد و بعد از جشنواره هم به صورت هفتگی ادامه دارد.
مجری این برنامه بهروز افخمی است و در کنار او میلاد دخانچی و امید روحانی به عنوان کارشناس و منتقد در برنامه حضور خواهند داشت.
سردبیر برنامه «نقد سینما» محمدرضا رضاپور، تهیهکننده محمدحسین تنکابنی و مجری طرح وحید رونقی است.
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