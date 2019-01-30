  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۴۵

«نقدسینما» از امشب روی آنتن می رود

«نقدسینما» از امشب روی آنتن می رود

برنامه سینمایی «نقد سینما» با اجرای بهروز افخمی از امشب روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، برنامه «نقد سینما» محصول مرکز تلویزیون حوزه هنری ساعت ۱۲:۳۰ بامداد روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

این برنامه با رویکرد سینمایی به بررسی فیلم های سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر می پردازد و بعد از جشنواره هم به صورت هفتگی ادامه دارد.

 مجری این برنامه بهروز افخمی‌ است و در کنار او میلاد دخانچی و امید روحانی به عنوان کارشناس و منتقد در برنامه حضور خواهند داشت.

سردبیر برنامه‌ «نقد سینما» محمدرضا رضاپور، تهیه‌کننده محمدحسین تنکابنی‌ و مجری طرح وحید رونقی است.

کد مطلب 4528303
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها