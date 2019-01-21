به گزارش خبرنگار مهر، محسن یکتاپور ظهر دوشنبه در نشست خبری بیان داشت: دهه هشتاد مطالعات ۵۰ هزار هکتار اراضی مستعد پرورش میگو از بندرلنگه تا جاسک انجام شد. در ابتدا اراضی مستعد پرورش میگو در قطعات ۲۰ هکتاری در اختیار فارغ‌التحصیلان رشته شیلات و بومیان منطقه قرار گرفت. اما بعد از مدتی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی اراضی را رها کردند.

وی عنوان کرد: اینکه میگویند اراضی به افراد خاص تحویل شده است صحت ندارد و مجبور شدیم اراضی را با قطعات بزرگتر در اختیار سرمایه گذاران و افرادی که تمکن مالی دارند قرار دهیم. این اراضی به سرمایه‌گذارانی همچون جهاد نصر واگذار شد.

مدیرکل شیلات استان هرمزگان در پاسخ به سئوالی که کارشناسان معتقد هستند پساب مزارع میگو محیط زیست را تخریب خواهد کرد، عنوان کرد: پساب مزارع پرورش میگو به‌مراتب ضرر و زیان‌هایی کمتر از سایر پساب‌ها دارد و حتی در مواردی برای رشد جنگل‌های حرا مفید است، در کشورهای مختلف دنیا مزارع پرورش میگو در داخل شهرها و همجوار شهرها احداث می شود. طبق استاندارد محیط زیست فاصله قانونی مزارع تا شهرها یک و نیم کیلومتر است.

یکتاپور با اشاره به اینکه بیشتر اراضی پرورش میگو در استان هرمزگان به افراد بومی واگذارشده است، اضافه کرد: درحالی‌که بسیاری از قطب‌های صنعتی در حال رکود هستند، صنعت پرورش میگو در حال رشد و ارزآوری برای کشورمان در این شرایط سخت اقتصادی است.

وی با بیان اینکه شیلات تنها متولی توسعه است درحالی‌که ۱۵ دستگاه اجرایی و سه کمیسیون دیگر در تأیید صلاحیت و اعطا مجوز نقش دارند، ابراز داشت: در شرایط کنونی مزارع پرورش میگو همگی دارای پروانه بهره‌برداری هستند که آن‌هم باید توسط اداره کل حفاظت از محیط‌زیست باید مورد نظارت قرار بگیرد و در فراخوانی به‌تمامی مزرعه‌داران خواستار تمدید مجوزهای خود برای سال آینده شده‌ایم.

مدیرکل شیلات استان هرمزگان با اشاره به اینکه از سال ۹۰ شیلات هیچ‌گونه مجوزی برای اعطا اراضی پرورش میگو نداده است، تصریح کرد: شیلات زمین‌های مستعد را با ظرفیت به سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی معرفی و آن‌ها با ایجاد شرایط به افراد متقاضی واگذار می‌کنند.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان در پرورش ماهی در قفس با تولید ۴ هزار و ۵۰۰ تن مقام نخست کشور را دارد، اظهار کرد: برای نخستین بار به‌صورت آزمایشی در حاجی‌آباد پرورش ماهی خاویاری را در دستور کار قراردادیم و توانستیم با برداشت یک و نیم تن حتی صادرات به روسیه هم انجام دهیم.

وی ادامه داد: حدود ۱۰۲ کشتی در زمینه برداشت فانوس ماهیان فعالیت می‌کنند که تنها ۳۵ مورد آن‌ها از ملوانان چینی بهره می‌برند.

یکتاپور با بیان اینکه به علت ممنوعیت صید در شرایط فعلی شناوری در حال فعالیت در این حوزه نیست و در لنگرگاه هستند، اظهارداشت: ۴۰ شناور اکنون در حال دریافت مجوز جدید هستند که همگی از افراد بومی هستند.