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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۳۸

سازمان فنی و حرفه ای اعلام کرد:

آغاز ثبت نام مرحله جدید آزمون‌های سنجش مهارت از سه‌شنبه

آغاز ثبت نام مرحله جدید آزمون‌های سنجش مهارت از سه‌شنبه

ثبت نام اینترنتی هشتمین مرحله آزمون های سنجش مهارت در سال ۱۳۹۷ دوم بهمن ماه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ثبت نام اینترنتی هشتمین مرحله آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، تفاهمنامه های صنایع دستی، فرش و... در سال ۱۳۹۷ از ساعت ۸:۰۰ صبح دوم بهمن ماه سال جاری آغاز می شود و تا ساعت ۲۴ نهم بهمن ماه ادامه می یابد.

بنا بر این گزارش، هشتمین مرحله آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان، تفاهم نامه های (صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) سال ۱۳۹۷، نوزدهم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

متقاضیان در بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه های(صنایع دستی، فرش و نان و غله و...) از دوم تا نهم بهمن ماه سال جاری با مراجعه به سایت http://advari.irantvto.ir می توانند پس از خرید کارت اعتباری در حرفه مورد نظر خود ثبت نام نمایند.

بر اساس این گزارش، آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها (صنایع دستی، فرش و نان و غله و...) باید پس از ثبت نام در آزمون از پانزدهم تا هفدهم بهمن ماه با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی ادارات سنجش استان ها برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.

کد مطلب 4519772

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