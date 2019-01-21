به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ثبت نام اینترنتی هشتمین مرحله آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، تفاهمنامه های صنایع دستی، فرش و... در سال ۱۳۹۷ از ساعت ۸:۰۰ صبح دوم بهمن ماه سال جاری آغاز می شود و تا ساعت ۲۴ نهم بهمن ماه ادامه می یابد.

بنا بر این گزارش، هشتمین مرحله آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان، تفاهم نامه های (صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) سال ۱۳۹۷، نوزدهم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

متقاضیان در بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه های(صنایع دستی، فرش و نان و غله و...) از دوم تا نهم بهمن ماه سال جاری با مراجعه به سایت http://advari.irantvto.ir می توانند پس از خرید کارت اعتباری در حرفه مورد نظر خود ثبت نام نمایند.

بر اساس این گزارش، آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها (صنایع دستی، فرش و نان و غله و...) باید پس از ثبت نام در آزمون از پانزدهم تا هفدهم بهمن ماه با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی ادارات سنجش استان ها برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.