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۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۸:۲۲

چاوش‌اوغلو:

ترامپ تنها به منافع آمریکا در سوریه می‌اندیشد

ترامپ تنها به منافع آمریکا در سوریه می‌اندیشد

وزیر خارجه ترکیه بدون اشاره به حضور نظامیان این کشور در سوریه بدون کسب اجازه از دولت قانونی دمشق گفت: ترامپ تنها به منافع آمریکا در سوریه می‌اندیشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز دوشنبه در سخنانی در استانبول اعلام کرد: در سوریه همه برنامه‌ دارند.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص گفت: دونالد ترامپ تنها به منافع آمریکا در سوریه نگاه می کند. او شاید بتواند اکثر مردم آمریکا را راضی کند ولی متحدان این کشور آن در اروپا نیز نگران سیاست‌ های واشنگتن هستند.

چاوش‌اوغلو در ادامه بدون اشاره به حضور نظامیان این کشور در سوریه بدون کسب اجازه از دولت قانونی دمشق افزود: نباید فقط برای منافع خود اقدام کنیم. بلکه باید با تفکر بُرد-برد پیش برویم. ترکیه یکی از تاثیرگذارترین کشورهای عضو ناتو است و به روابط و اتحاد خود با ناتو ادامه خواهد داد.

وی اضافه کرد: سیاست ترکیه در سوریه تغییر نکرده است. مردم سوریه هر چه بخواهد آن انجام خواهد شد.

کد مطلب 4519845

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