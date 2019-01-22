کاظم رضوانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از میزبانی فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در قم خبر داد و اظهار کرد: فیلم‌های جشنواره فیلم فجر به دو گروه الف و ب تقسیم شده است که بر اساس تقسیم‌های صورت گرفته ۱۵ استان میزبانی فیلم‌های گروه الف و ۱۶ استان میزبانی گروه ب را برعهده دارند که در تلاش هستیم در قم اکران هر دو گروه فیلم را داشته باشیم.

وی با اشاره به اکران فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در سه سینمای قم بیان کرد: سینما ونوس، تربیت و آیه اکران میزبان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در قم هستند.

رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم همچنین از تلاش برای اکران فیلم‌های کودک جشنواره فیلم فجر در سینمای اختصاصی خبر داد و تصریح کرد: در تلاش هستیم که در قم فیلم‌های بخش کودک جشنواره فیلم فجر را در سینما آوینه اکران کنیم.

برگزاری جشن ۴۰ سالگی انقلاب در قم

وی در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به برگزاری جشن ۴۰ سالگی انقلاب در قم، گفت: در صورتی که شرایط فراهم شود جشن ۴۰ سالگی فیلم انقلاب قبل از ۲۲ بهمن با حضور هنرمندان ارزشی سراسر کشور در قم برگزار می‌شود.

رضوانی اضافه کرد: با توجه به اینکه در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب هستیم و سینما یکی از حوزه‌هایی است که توانسته برنامه‌های مطلوب و مورد پسند مردم را به نمایش بگذارد، چند طرح به سازمان سینمای کشور برای برگزاری جشن ملی پیشنهاد شده است.

وی با تأکید بر اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم به دنبال اجرای برنامه‌ای جدای از برنامه ملی است، عنوان کرد: تجلیل و معرفی ۴۰ نفر از هنرمندان استان در رشته‌های مختلف در آستانه چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران از جمله برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم است.

رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: جدای از برنامه‌های ذکر شده در تلاش هستیم که جشن ۴۰ سالگی فیلم انقلاب را در قم داشته باشیم که در این راستا از فعالان سینمایی قم و دیگر استان‌ها تجلیل می‌شود.

پنج سینمای فعال و پنج سینما در دست احداث در قم

رضوانی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای ۴۰ ساله انقلاب اسلامی در حوزه سینمای قم اشاره و بیان کرد: در حوزه سینما ۴۰ سالگی انقلاب از برجسته‌ترین حوزه‌های رسانه و سینما به شمار می‌رود؛ زیرا که سینما نسبت به قبل از انقلاب بسیار شاخص شده و توانسته‌ایم پس از انقلاب جشنواره‌های تخصصی در زمینه فیلم داشته باشیم.

فیلم داستانی میرزای قمی و صحوری ساخته شده و به زودی فیلم امامزاده موسی مبرقع(ع) نیز در قم به تولید می‌رسد

وی عناوین جشنواره‌های تخصصی سینما را مورد اشاره قرار داد و گفت: جشنواره سینما حقیقیت، جشنواره فیلم تهران از زمره جشنواره‌های تخصصی هستند و در استان قم نیز جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین و جشنواره تخصصی هشت نوشت برگزار می‌شود که موضوعات این دو جشنواره کاملاً ارزشی است.

رئیس اداره سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: پس از انقلاب تربیت هنرجویان بعد از انقلاب به ویژه هنرمندانی که در قم در حوزه تهیه کنندگی، کارگردانی، بازیگری، دستیار کارگردان و برنامه ریز و یا حوزه‌های زیر ساختی سینما کار کردند رشد خوبی داشته است.

رضوانی با بیان اینکه پیش از پیروزی انقلاب در قم فقط یک سینمای فعال داشتیم، بیان کرد: این سینما در سال ۱۳۵۶ بنا به دلایلی تعطیل می‌شود ولی اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب پنج سینمای فعال و پنج سینما در دست احداث در قم داریم که نوید خوبی برای مردم این شهر است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه اطلس بزرگان شیعه کلید آن در قم زده شده که در این راستا فیلم داستانی میرزای قمی و صحوری ساخته شده که به زودی فیلم امامزاده موسی مبرقع(ع) نیز در قم به تولید می‌رسد.