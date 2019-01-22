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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۲۶

گزارش وضعیت هوای دوم بهمن؛

هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم است

هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم است

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص هوای پایتخت را ۱۱۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۱۱/۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

محمد رستگاری افزود: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منو اکسید کربن پاک (۳۹)، ازن پاک (۲۱)، دی اکسید نیتروژن سالم (۷۶)، دی اکسید گوگرد پاک (۱۷)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون سالم (۷۱) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم برای گروه‌های حساس (۱۱۲) بوده است.

شاخص کمتر از ۵۰ به معنای هوای پاک، بین ۵۰ و ۱۰۰ سالم،  ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، و ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها تعریف شده است.

کد مطلب 4520700

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