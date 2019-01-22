به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار رئیس و جمعی از مسئولان سازمان بهزیستی کشور در قم، بعد از استماع گزارش فعالیت‌های انجام شده در این سازمان، گفت: یکی از مشکلات و معضلات جامعه ما این است که فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده توسط دستگاه‌های مختلف در کشور به خوبی خبررسانی و اطلاع رسانی نمی‌شود و مردم به خوبی در جریان این فعالیت‌ها قرار نمی‌گیرند.

وی افزود: خیلی از مردم دلشان می‌خواهد، ‌کمک کنند و در کارهای خیر و عام المنفعه مشارکت داشته باشند، اما جای مطمئنی را سراغ ندارند، لذا باید به انحای مختلف نیازها و کارهای انجام شده و کارهای بر زمین مانده، به مردم اطلاع رسانی شود.

استاد سطوح عالی حوزه با بیان اینکه کمک به ایتام و مستمندان واجب کفایی است، گفت: دولت در شرایط فعلی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازها باشد؛ لذا باید مردم به میدان بیایند و کارهای خیر که در برخی موارد واجب کفایی نیز می‌باشد، مشارکت داشته باشند؛ چرا که کارهای عمومی تنها با کمک عمومی امکان پذیر است.

وی در توصیه‌هایی به مسئولان سازمان بهزیستی گفت: بخشی از فعالیت‌های انجام شده و مأموریت‌های سازمان بهزیستی با کمیته امداد امام خمینی(ره) تداخل دارد و لازم است هر کدام از این نهادها قلمرو خود را از دیگری جدا کند، تا مردم بدانند که در هر موضوعی باید به کجا مراجعه کنند.

آیت الله مکارم شیرازی رسیدگی به امور فرهنگی و دینی افراد تحت پوشش بهزیستی را مهم ارزیابی کرد و گفت: باید به همان نسبتی که به معیشت و خورد و خوراک و پوشاک افراد تحت تکفل این سازمان رسیدگی می‌شود به مسائل دینی و معنوی آنان نیز رسیدگی لازم شود و برای آنان برنامه‌های دینی و فرهنگی نیز تدارک دیده شود و این کار باعث می‌شود قدری از آلام و دردهای آنان نیز کاسته شود.

وی ضمن تأکید بر شناسایی و دعوت از خیرین، گفت: خیرین در گوشه و کنار جامعه زیاد هستند و الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این افراد بیشتر هم شدند و لازم است که از آنان دعوت شود تا در این کار که به نوعی جهاد فی سبیل الله هم می باشد مشارکت جدی داشته باشند.