به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسین‌نژاد عصر دوشنبه در وبینار همایش حمایت اجتماعی و قضائی اظهار کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و مجموعه قضائی استان اردبیل مددجویان اردبیلی از حمایت‌های اجتماعی و قضائی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه مجموعه قضائی همواره یاریگر کمیته امداد و حامی خانوار تحت حمایت این نهاد است، افزود: تلاش مؤثر بر این است تا این پشتیبانی‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمیته امداد به اقشار آسیب‌پذیر و به ویژه ۶۰۰ دانشجو و ۱۴ هزار دانش‌آموز در استان اردبیل خدمات ارائه می‌کند تا نقش‌آفرینی اصلی را در تربیت نسل‌های آینده داشته باشند.

حسین‌نژاد افزود: حضرت علی (ع) بزرگ حامی و دستگیر نیازمندان در طول تاریخ بوده و امروز نیز به برکت میلاد آن امام همام، شاهد حمایت‌های مسئولان کشوری و استانی از جامعه قابل تحسین مددجویان کمیته امداد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش از نخبگان فرهنگی و ورزشی تحت حمایت کمیته امداد، حامیان طرح اکرام، مددکاران مؤثر و برتر، وکلای نیکوکار و جمعی از خیران دستگاه حقوقی و قضائی تجلیل به عمل آمد.