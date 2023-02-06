به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالله طباطبایی عصر دوشنبه در وبینار همایش حمایت اجتماعی و قضائی اظهار کرد: حضرت علی (ع) در حدیثی فرمودهاند که یتیم کسی نیست که پدر ندارد، بلکه یتیم کسی است که فاقد علم و ادب است لذا باید گسترهی لغوی «یتیم» تغییر یابد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت و پشتیبانی از ایتام افزود: وظیفه ما حمایت و صیانت از مددجویان کمیته امداد در کاهش آسیبهای اجتماعی است که باید در این راستا فضای سالمی را برای رشد معنوی و تربیت و تعالی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و گروههای آسیبدیده فراهم کنیم تا بتوانند با فضائل انسانی و اسلامی تربیت یابند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با بیان اینکه دستگیری از نیازمندان و کمک به اقشار آسیبپذیر به نوعی حیات بخشیدن محسوب میشود، گفت: امر نیک و خداپسندانه دستگیری از افراد نیازمند نه تنها در این دنیا بلکه در جهان آخرت پاداش عظیم دارد چرا که خیران در سختترین لحظات، یاریگر مستمندان جامعه بودهاند.
طباطبایی ادامه داد: امروز با همکاری کمیته امداد موفق شدیم تا به صورت ملی و استانی تفاهم نامه دوجانبهای را به امضا برسانیم تا مددجویان کمیته امداد از خدمات رایگان مشاورههای حقوقی، قضائی و انتخاب وکیل برای پروندههای خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مجموعه دادستان به عنوان مدعیالعموم افراد آسیبپذیر را مورد مراقبت و نظارت دقیقتر قرار میدهد، خاطرنشان کرد: ما در حد وسع و توان سعی خواهیم کرد تا در این حوزه پشتیبانیهای لازم را با همراهی حقوقدانان مجموعههای قضائی استان انجام دهیم تا با کمترین آسیب، بیشترین خروجی را از این اقدامات و فعالیتها شاهد باشیم.
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