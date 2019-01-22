به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی گفت: اخیراً گزارشهای زیادی درباره نحوه مالچ پاشی در استان خوزستان به دست ما رسیده که حکایت از عدم دقت کافی در این عملیات، خصوصا در انتخاب محلهای تثبیت چشمههای گردوغبار علی رغم تمام حساسیت های سازمان جنگل ها و مراتع کشور دارند.
وی افزود: بر اساس این گزارشها، برخی شنزار که زیستگاههای گونههای جانوری بوده که فاصله زیادی با سکونتگاههای انسانی و زمینهای کشاورزی دارند مالچپاشی شدهاند و از طرفی برخی مناطق دیگر که به طور طبیعی شنزار هستند و دارای پوششگیاهی مناسبی بوده اند و محل تولید گردوغبار محسوب نمیشوند نیز تحت عملیات مالچپاشی قرار گرفتهاند که به نظر میرسد نیازی به اجرای عملیات تثبیت ندارند و لذا ضرورت دارد سازمان جنگل ها و مراتع موضوع را بررسی و اصلاح نمایند.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: گونههای حیاتوحش معمولاً در محلهایی مشاهده میشوند که پوشش گیاهی موجود است، وقتی تصاویری از حیاتوحش گرفتار شده در مالچ نفتی وجود دارد، به این معناست که دقت لازم در اجرای عملیات صورت نگرفته و این بیدقتی، باعث آسیب به برخی زیستگاههایی خواهد شد که به طور طبیعی شنزار هستند و سهمی در تولید گردوغبار ندارند و حیات برخی گونهها به همین زیستگاهها وابسته است.
ظهرابی گفت: هفته گذشته در نامهای خطاب به مسئولان ذیربط مواردی را مطرح کردیم از حمله آنکه از مالچپاشی در زیستگاههای حیاتوحش، فارغ از اینکه در مناطق چهارگانه واقع شده باشند یا خیر، اجتناب شود.
وی تاکید کرد زیستگاه آهو شنی در منطقه حفاظت شده میشداغ به هیچ عنوان تحت عملیات مالچ پاشی قرار نگرفته است.
این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: عملیات مالچ پاشی با هدف مقابله با گردوغبار صرفاً باید کانون های اصلی گرد و غبار و در مناطق فاقد پوشش گیاهی طبیعی انجام شود. به همین دلیل از مسئولان محترم سازمان جنگلها و مراتع درخواست شده که نظارت لازم را در انتخاب مکان های اجرای عملیات مقابله با گردوغبار داشته باشند.
پیش از این تصاویر و ویدئوهایی از مالچپاشی برخی مناطق در استان خوزستان منتشر شده بود که نشان میداد مالچپاشی در مناطقی دارای پوشش گیاهی در حال انجام است. معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خواستار بررسی این تصاویر و محلهای مالچپاشی شد اما گزارشهای بعدی، حکایت از ادامه مالچپاشی در برخی زیستگاههای حیاتوحش داشت.
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