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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۳۱

مراسم تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام دفاع مقدس در فردو برگزار شد

مراسم تشییع و خاکسپاری دو شهید گمنام دفاع مقدس در فردو برگزار شد

تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس ۳۰ طی مراسمی باشکوه در سایت هسته ای شهید علیمحمدی برگزار شد.

به گزرش خبرگزاری مهر، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس طی مراسمی باشکوه در سایت هسته ای شهید علیمحمدی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان و کارکنان سازمان، مسؤولان استانی قم، تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس استان و شهر قم، خانواده‌های شهدای هسته‌ای و کارکنان سایت فردو و کاشان و جمعی از ایثارگران و خانواده‌های ایشان برپا گردید؛ پیکر مقدس دو شهید ۱۸ و ۲۴ ساله دفاع مقدس پس از زیارت دادن در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به سایت فردو منتقل شده و در جایگاه ویژه‌ای به خاک سپرده شد. 

پیش از برگزاری مراسم تشییع، حجت الاسلام ثباتی، نماینده تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) به ایراد سخنرانی پرداخت. همزمانی و تلاقی تشییع پیکرهای دو شهید گمنام با ایام شهادت حضرت فاطمه زهراء (س)؛ مقام و منزلت آن بانوی بزرگوار و ایثار و جانبازی شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای هسته‌ای از جمله موضوعاتی بود که نماینده تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) در ارتباط با آنها بیان کرد.

لازم به ذکر است پیش از انتقال شهدای گمنام دفاع مقدس و پس از تحویل گرفتن این شهیدان از ستاد کل نیروهای مسلح، مراسمی نیز با حضور مسؤولان و پرسنل سازمان در معراج شهدای تهران برگزار شد.

کد مطلب 4521092

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