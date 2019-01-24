طراحی سرقت از شرکت توسط پیک موتوری شرکت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه قاسم دست خال در توضیح این خبر گفت: ساعت یک و نیم بامداد دی ماه سال جاری وقوع یک فقره سرقت به عنف از یک شرکت خصوصی فعال در واردات و صادرات وسایل تزئینی منزل، به کلانتری ۱۰۱ تجریش اعلام شد .

وی بیان داشت: با اعلام خبر اولیه، مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش در محل حاضر شده و در تحقیقات از نگهبان شرگت مشخص شد که سارقان با تهدید سلاح سرد اقدام به تهدید، ضرب و شتم و نهایتا بستن دست و پای نگهبان کرده و در ادامه بیش از ۳۰۰ میلیون تومان از اموال شرکت از جمله ۵ دستگاه رایانه، دو عدد لپ تاپ و ... را سرقت و از محل گریخته اند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت به عنف، پرونده برای ادامه رسیدگی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در تحقیقات میدانی موفق به شناسایی ۲ دستگاه خودرو سواری در خارج از ساختمان شرکت شدند که ۲ نفر از سرنشیان خودروها از طریق دیوار وارد ساختمان شده و نفر سوم نیز در خارج از ساختمان به نگهبانی می پرداخته و پس از گذشت نزدیک به ۳۰ دقیقه، آن ۲ با به همراه داشتن اموال مسروقه از ساختمان خارج و با خودروهای سواری از محل متواری شدند .

وی گفت: کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اقدامات دیگر پلیسی موفق به شناسایی هویت یکی از سارقان به نام «ب. ۲۲ ساله» با چندین فقره سابقه در زمینه زورگیری و سرقت اماکن شدند که در ادامه با شناسایی مخفیگاه وی در محدوده خیابان جیحون، وی در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از پارکینگ خانه نیز خودرو سواری مورد استفاده در سرقت شناسایی و توقیف شد .

سرهنگ دست خال افزود: متهم با توجه به شواهد و قرائن ارائه شده از سوی کارآگاهان چاره ای جز اعتراف و معرفی ۲همدست خود نداشت، به ناچار لب به اعتراف گشود و در اعترافاتش در زمینه نحوه شناسایی محل سرقت به کارآگاهان گفت : مدت کوتاهی از طریق آگهی بازرگانی به عنوان پیک موتوری در این شرکت مشغول به کار شده بودم و بسته های سفارشی وسایل تزیینی را برای خریداران می بردم و به این واسطه اطلاع کاملی از میزان تقریبی درآمد شرکت و ... پیدا کرده بودم؛ موضوع را با ۲ تن از دوستانم مطرح کردم و قرار بر آن شد تا پیش از سرقت به بهانه ای با شرکت تسویه حساب کنم. شب سرقت نیز از آنجائی که نگهبان شرکت کاملا مرا می شناخت، بیرون از شرکت به نگهبانی پرداختم و دو همدستم به نام های «الف ( ۲۵ ساله) و ف. ( ۲۸ ساله)» وارد شرکت شده و سرقت را انجام دادند .

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی اضافه کرد: با شناسایی همدستان متهم، آنها نیز در ۲ عملیات جداگانه در مناطق خیابان رودکی و نواب شناسایی، دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهشان مقادیری از اموال مسروقه کشف و خودرو سواری متعلق به برادر یکی از متهمان نیز که در سرقت مورد استفاده قرار گرفته بود، توقیف شد .

سرهنگ کارآگاه قاسم دست خال با اعلام این خبر، گفت : با توجه به اعتراف صریح متهمان به سرقت به عنف از شرکت، قرار قانونی از سوی بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند .

هشدار پلیسی : مدیران شرکت خصوصی جهت استخدام نیروهای خدماتی نظیر پیک موتوری و ... از مبادی رسمی اقدام کرده و از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی پرسنل خود اطمینان حاصل نمایند . ‌