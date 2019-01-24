جشنواره فرهنگی و هنری «مدرسه انقلاب» در گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیلان اظهارکرد: یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان ترویج و جریان‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی دربین نسل نوجوان و شناسایی سهم آنان در آینده انقلاب است.

وی ایجاد شکاف فکری و فرهنگی در بین نسل‌های مختلف انقلاب را تهدید جدی در مسیر آرمان‌های انقلاب برشمرد و افزود: متولیان فرهنگی کشور باید در راستای ترویج فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی تلاش کنند.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی گیلان با اشاره به برگزاری برخی برنامه‌های این اتحادیه همزمان با دهه مبارک فجر، گفت: جشنواره فرهنگی و هنری «مدرسه انقلاب» با رویکرد نمایشگاهی برای هفتمین سال متوالی از سوی انجمن‌های اسلامی دانش آموزی برگزار می شود.

وی در ادامه هدف از برگزاری این جشنواره را تقویت روحیه انقلابی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به پیگیری آرمان‌های ملی، جهانی و تمدنی انقلاب اسلامی، تقویت بینش دانش‌آموزان نسبت به هویت اسلامی و تقویت ایمان به مبانی اسلام، انقلاب و شناسایی خلاقیت و توانمندی دانش آموزان درعرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری اعلام کرد.

تقوی با بیان اینکه هفتمین دوره جشنواره مدرسه انقلاب در دو بخش نمایشگاهی و غیرنمایشگاهی برگزار می شود، بیان‌کرد: بخش نمایشگاهی شامل سه محور «دیروز ما، امروز ما و فردای ما» می‌شود که هرکدام از این محورها دارای موضوعات مختلفی است.

وی همچنین به اضافه شدن بخش ویژه به این دوره اشاره کرد و گفت: بخش ویژه به‌عنوان یکی دیگر از غرفه‌های این نمایشگاهها است که شامل میز پاسخگویی به شبهات، پویش دانش آموزی پنبه دانه، بیان دستاوردهای معنوی انقلاب و چالش‌های پیش رو و تبیین آیه سال است.

تقوی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه و دهه مبارک فجر برپایی غرفه هویت بانوی مسلمان با هدف تبیین شخصیت حضرت زهرا(س) به‌عنوان الگویی برای دانش آموزان دختر را از بخش‌های ویژه این نمایشگاه برای مدارس دخترانه عنوان کرد.

وی ادامه داد: عرضه کتاب سرباز کوچک امام (ره) و کتاب سلام بر ابراهیم، تشکیل گروه‌های روزنامه دیواری، نشریه، کاریکاتور، اینفوگرافی، نماهنگ بخشی دیگری از برنامه‌های جانبی این نمایشگاه است.