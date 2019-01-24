به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قطر در حال آمادهسازی مناقصه جدیدی برای شرکتهای انرژی است که خواهان مشارکت در توسعه پروژههای گاز طبیعی این کشور هستند. این مناقصه، توجه شرکای قدیمی قطر و همچنین بازیگران جدیدی مانند شورون، اکویینور نروژ و انی ایتالیا را به خود جلب کرده است.
برنامه توسعه بیش از ۳۳ درصدیِ تاسیسات گاز مایع طبیعی (الانجی) قطر که در حال حاضر هم، بزرگترین تاسیسات الانجی جهان است، در یک بازه ۵ ساله طراحی شده و یکی از پرسودترین سرمایهگذاریها در بازار جهانی گاز بوده که به سرعت در حال رشد است.
انتظار میرود رقابت بر سر به دست آوردن امتیاز این پروژه، سخت و تنگاتنگ باشد.
این تا حد زیادی بر موفقیت قطر برای غلبه بر چالشهایی که با بایکوت عربی این کشور کوچک حاشیه خلیجفارس در سال ۲۰۱۷ میلادی به وجود آمد، تاکید دارد.
قطر پترولیوم قرار است به زود مناقصه پروژه ساخت خط چهارم الانجی این کشور را برگزار کند که پس از تکمیل آن، ظرفیت تولید الانجی این کشور از ۷۸ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن در سال افزایش مییابد.
چهار شرکتی که در پروژههای فعلی گاز قطر مشارکت دارند، اکسون موبایل، رویال داچ شل، توتال فرانسه و کونوکوفیلیپس هستند که انتظار میرود حتما در این مناقصه شرکت کنند.
نظر شما