به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در فهرستی که برمبنای دادههای فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس به دست میآید، در هفته اخیر دواین جانسون دوباره محبوبترین در شبکههای اجتماعی شد.
در حالی که جانسون از ماه مه سال پیش این جایگاه را از دست داده بود، حالا دوباره به صدر فهرست برگشته است.
جایگاه دوم را کوین هارت در اختیار دارد و پریانکا چوپرا، لین مانوئل میراندا و ویل اسمیت دیگر ردیفهای پنج گانه نخست را در اختیار دارند.
جانسون تنها بازیگری نیست که دوباره محبوبیتش در شبکههای اجتماعی را به دست آورده و آلیسا میلانو که در جایگاه ۶ نشسته، کریس اوانز که در جایگاه ۸ نشسته و هفته پیش چهاردهم بود و زندایا که جایگاه ۱۰ را کسب کرده و هفته پیش هجدهم بود، نیز بار دیگر به جایگاههای بالای فهرست دست یافتهاند.
تامی چانگ جایگاه ۹ و جورج تاکی جایگاه ۷ را دارند.
کریس اوانز تنها در توییتر ۵۶ درصدی شد و در مجموع ۱.۴ میلیون مخاطب کسب کرد. وی با توییتی که درباره تعطیلی دولت آمریکا نوشت توجه زیادی را به خود جلب کرد. او نوشت: «عاشق این وضعم».
البته ویل اسمیت که این هفته پنجم شده هفته پیش جایگاه دوم را داشت.
پریانکا چوپرا نیز با پستی که در اینستاگرام گذاشت سوم شد. او هفته پیش چهارم بود. وی درباره هشتگ ۱۰ سال چالش در اینترنت نوشت: «با این هشتگ به ۱۰ سال اخیرم فکر میکنم، احتمالا همه شما هم همینطور».
فیلم ویدیویی در اینستاگرام که ۱۷ ژانویه منتشر شد با ۲.۶ میلیون فیوریت جایگاه نخست را برای جانسون ایجاد کرد. در این فیلم بازیگر مشهور داشت تمرینهای سخت روتین ژیمناستیکیاش را انجام میداد. کسب این میزان توجه کافی بود که او صدرنشین هفته شود و پس از چندین ماه جایگاه قبلی را به دست بیاورد.
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