به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره منطقهای قصه گویی به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان دیروز شنبه ۶ بهمن در کتابخانه عمومی محقق حلی آغاز به کار کرد.
علی نیکنام مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران در این مراسم گفت: مرحله اول این جشنواره در گیلان برگزار شد. در این مرحله نیز تهران میزبان کتابداران استانهای قم، البرز، سمنان و تهران است. این جشنواره در منطقه با رقابت و حضور ۱۶۸ نفر آغاز شد و ۳۶ نفر به مرحله منطقه ای راه یافتند. در پایان این جشنواره به انتخاب هیات داوران ۶ نفر به مرحله ملی راه می یابند.از تعداد کتابداران استان تهران ۵۰ نفر برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند که از بین آنها ۶ نفر توانستند به این جشنواره راه یابند.
وی افزود: ایجاد بخش کودک سبب جذابیت بیشتر کتابخانهها شده است. برنامههای فرهنگی متنوعی در این بخش از کتابخانهها اجرا میشود که مورد استقبال خانوادهها و اعضای کودک قرار گرفته است. از جمله این برنامهها، قصه گویی است که توسط کتابداران انجام میشود.
نیکنام ادامه داد: این اقدام باعث شد که کلاسها و کارگاهای آموزشی برای یادگیری مهارت قصه گویی در استانها شکل بگیرد که در استان تهران نیز ۸۰ نفر از کتابداران از این کلاسها استقبال کردند. در حال حاضر ۹۵ درصد کتابخانههای عمومی دارای بخش کودک هستند و بیش از ۳۳ هزار نفر عضو کودک تا رده سنی ۱۱ سال دارند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان تهران با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره گفت: توجه به کتابداران قصهگو و توانمندی آنها، ارزیابی این توانمندیها، انتقال تجربیات سایر همکاران کتابدار و در نهایت ایجاد نشاط از اهداف این جشنواره است.
در ادامه نرگس جعفری نماینده هیات داوران جشنواره نیز جشنواره را فرصتی برای کسب تجربه و مهارت برای کتابداران قصه گو در کتابخانههای عمومی کشور عنوان کرد.
وی خطاب به کتابداران گفت: بحث رقابت در جشنواره، برنده شدن و انتخاب شدن را کنار بگذارید؛ چراکه فرصتی پیش آمده تا در کنار دوستانتان تجربه کسب کنید و مهارت خود را افزایش دهید. کتابداران میتوانند از هر قصهگو یک نکته مهم بیاموزند. دانش و تجربه دوستانتان رایگان در این جشنواره به شما بخشیده میشود و اگر به فکر ربودن گوی سبقت باشید، بهره لازم را نمیبرید. به این جشنواره به چشم فرصتی ناب و تکرارنشدنی نگاه کنید. سعی کنید بیاموزید و به کار ببرید.
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