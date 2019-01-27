نقش آلاینده های محیطی در بروز سرطان ها را دست کم نمی گیریم

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار صبح یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور به موضوعات مختلف که مرتبط با بروز بیماری ها هستند، اشاره کرد و گفت: موضوع اپی ژنتیک یکی از موضوعات مهمی است که می تواند سیستم ایمنی فرد را نسبت به عوامل خطر دچار اشتباه کند.

وی با اشاره به اهمیت سیستم ایمنی بدن در مقابله با بیماری ها افزود: نوزادی که به صورت طبیعی به دنیا می آید ممکن است کمتر به بیماری ها مبتلا شود و سیستم ایمنی بدن این قبیل نوزادان در مقابل انواع ویروس ها و بیماری ها مقاوم تر باشد.

ابتکار به اهمیت آلاینده های محیطی در بروز بیماری ها اشاره کرد و گفت: ما آلاینده های محیطی که سیستم ایمنی بدن را تحت تاثیر قرار می دهند دست کم نمی گیریم.

وی به دی اکسین اشاره کرد و افزود: همه می دانند دی اکسین ها چقدر می توانند سیستم ایمنی را به اشتباه بیندازند و این یک نمونه از آلاینده هایی است که می تواند اختلالات زیادی در سیستم ایمنی بدن به وجود بیاورد.

معاون رئیس جمهور به ویروس ها اشاره کرد و گفت: ویروس HPV که مرتبط با سرطان دهانه رحم است، به طور کلی امروزه مشخص شده که می تواند سلامت زنان را به خطر بیندازد.

وی همچنین به سبک زندگی مردم اشاره کرد و گفت: سبک زندگی می تواند روی سیستم ایمنی بدن اثرگذار باشد. به طوری که یک سیستم ایمنی خوب می تواند سرطان ها را به موقع تشخیص داده و شناسایی کند.

ابتکار به موضوع تغذیه و بقایای سموم در فرآورده های غذایی اشاره کرد و گفت: توجه به بقایای سموم در فرآورده های غذایی نقطه بسیار مهمی است که نمی بایست نسبت به آن بی اعتنا بود.

ابتکار به موضوع ورزش و سلامت روح و روان به عنوان مهمترین موضوع سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: ما در همین زمینه برنامه هایی را با همکاری وزارت بهداشت برای زنان جامعه در دستور کار داریم.