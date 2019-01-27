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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد

مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا مجرم شناخته شد

مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا در جلسه امروز دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز دادگاه مطبوعات  مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.

طبق نظر اعضای هیات منصفه، متهم  مستحق تخفیف دانسته نشد. علاوه براین شکایت، مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا یک شاکی دولتی هم داشت که در ابتدای جلسه دادگاه رضایت داد.

مدیر مسئول سایت پارس نیوز و سردبیر این سایت به اتهام نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و افترا با اکثریت آراء در هر دو اتهام مجرم شناخته شدند البته مستحق تخفیف دانسته شدند.

لازم به ذکر است، این پرونده ها در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک و به ریاست قاضی شقاقی مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4524958

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