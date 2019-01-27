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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

واکنش کرملین به اعزام ۴۰۰ نیروی روس به ونزوئلا

واکنش کرملین به اعزام ۴۰۰ نیروی روس به ونزوئلا

کرملین به اخبار مربوط به اعزام ۴۰۰ نیروی ویژه روسیه به ونزوئلا برای حمایت از رئیس جمهور این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کرملین به اخبار مربوط به اعزام ۴۰۰ نیروی روس به ونزوئلا برای حمایت از نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا واکنش نشان داد.

کرملین اخبار مربوط به اعزام ۴۰۰ نفر از نیروهای ویژه به ونزوئلا برای حمایت مادورو را تکذیب کرد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره سئوالی درباره اعزام ۴۰۰ نیروی روس به ونزوئلا برای حمایت از نیکلاس مادورو گفت: خیر.

وی افزود: آنچه در ونزوئلا رخ می دهد خطرناک است اما خطرناکتر از آن دخالت مستقیم آمریکاست. بر کسی پوشیده نیست که واشنگتن خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناخته است واین ارتباط آمریکا با کارهای مخالفان ونزوئلا را مورد تاکید قرار می دهد.

کد مطلب 4525249

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