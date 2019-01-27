فعلا زمان معرفی مقصر نیست

به گزارش خبرنگار مهر؛ زهرا صدراعظم نوری در جلسه هماندیشی که با مدیر کل محیطزیست استان تهران در ارتباط با مسائل محیطزیستی پایتخت برگزار شد، گفت: مسائل محیطزیستی فعلی، متعلق به شهر تهران یا کشور ما نیست، بلکه تمام دنیا با آنها درگیر هستند، اما در برخی کشورهای کمتر توسعهیافته این مسائل بیشتر است.
او با بیان اینکه شرایط زیستی پایتخت، هم قد و قواره تهران نیست، اضافه کرد: در چنین جلساتی ما نباید دنبال مقصر باشیم، همه بخشها و نهادهای مختلف یک شهر و کشور در وقوع چنین مسائلی دخیل هستند و بهترین کار این است که برای حلشان، همافزایی و همکاری کنیم.
او با بیان اینکه محیطزیست استان تهران به عنوان نماینده دولت و حاکمیت باید به موضوع ساماندهی صنوف و مشاغل و تدوین طرح جامع پسماند شهر تهران کمک کند، پیشنهاد داد که این نهاد، نمایندهای را در جلسات مرتبط با این حوزهها به شهرداری و شورای شهر معرفی کند.
نوری با اشاره به معضلات مربوط به پسماند پزشکی اظهار کرد:معیار ما برای بیخطر دانستن یا ندانستن زباله پزشکی محیطزیست است و اگر محیطزیست به ما بگویید که زبالهها بیخطر است قطعا با بخشهایی که غیرقانونی عمل میکنند، برخورد میکنیم. پس از شما میخواهم که به طور مداوم در این رابطه اعلام نظر کنید.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه کاشت چمن در تهران ممنوع شده، گفت:بوستانی در منطقه ۱۸، در حال احداث است که به هیچ عنوان اجازه کاشت چمن در آن داده نشده است، البته نمیتوان به دلیل اثرات منفی اجتماعی، چمنهای کاشته شده گذشته را از بین برد.
نوری با اشاره به همکاری همه دستگاهها برای مقابله با بحران کمآبی گفت: ما برای جلوگیری از تشدید کمآبی قطعا نیاز به بازچرخانی آب و استفاده از پساب داریم اما شهرداری دیگر مانند گذشته با این حجم از بدهی و گرفتاری، توانمند نیست و باید تمام نهادها کمک کنند.
او با طرح این سوال که چه کسی مجوز برداشت از معادن شن و ماسه را صادر کرد، گفت: وزارت صنعت و معدن و محیطزیست این مجوز را صادر کردهانپد و حالا تهران را با چنین معضلی روبرو شده است. با این حال شهرداری تهران در دوره جدید بهوسیله اجرای برخی طرحهای موضعی سعی در کاهش اثرات مخرب آن دارد.
نوری در پایان گفت:البته ما میدانیم که محیطزیست قدرت مقابله با برخی از مسائل را ندارد اما قطعا با فشار و در جریان گذاشتن برخی مسائل با افکاری عمومی، دولتمردان برای حل آنها همراهی خواهند کرد.
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