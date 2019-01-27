به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عمرانی در نشست تخصصی معاونان ستادی و روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س)، اظهار داشت: اقدامات پلیس مبارزه با مواد مخدر در این چند سال اخیر قابل تحسین بوده و همکاری دستگاه قضا با پلیس بسیار خوب و رضایت بخش است.

وی افزود: مبارزه مواد مخدر از مطالبات فرماندهی معظم کل قواست، سامان دهی و جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهرها و هدف گرفتن بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر باید از اولویت های اصلی دستگاه های مسئول در این حوزه باشد.

معاون قضائی دادستان کل کشور در مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: امیدوارم با هماهنگی صورت گرفته از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، پلیس مبارزه با مواد مخدر و هچنین دستگاه قضا بتوانیم مشکلات این معضل جامعه و آسیب اجتماعی را از بین ببریم.

وی در پایان با اشاره به یاد و خاطره همه شهدا بویژه شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر و جانبازان عزیز، از دست اندرکاران برگزاری این نشست تخصصی تشکر و قدردانی کرد.