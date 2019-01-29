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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

رئیس پلیس پایتخت اعلام کرد:

جزئیات پاکسازی محله‌های شوش، مولوی و هرندی

جزئیات پاکسازی محله‌های شوش، مولوی و هرندی

رئیس پلیس پایتخت گفت: از پیش از ظهر امروز عملیات گسترده پلیس پایتخت برای برخورد با فروشندگان مواد مخدر در سه منطقه شوش، مولوی و هرندی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در حاشیه اجرای این عملیات گسترده با اشاره به حضور ۱۳۰ تیم عملیاتی در این عملیات اظهار کرد: در این عملیات بالغ بر ۱۰۰ منزل که از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر معتاد و خرده‌فروش در آن فعالیت داشتند پاکسازی شد.

وی با اشاره به بازداشت حدود ۳۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر تا به لحظه از عملیات و کشف مقادیر قابل توجهی از موادمخدر، ادامه داد: در منازل پاکسازی شده خرید، فروش و تزریق مواد مخدر و حتی خرید و فروش مشروبات الکلی صورت می‌گرفت.

رحیمی با بیان اینکه تمامی خانه‌ها و کوچه پس کوچه‌های این محلات (شوش، مولوی و هرندی) بنا به درخواست مردم از لوث وجود خردة فروشان و معتادان متجاهر پاکسازی می‌شود، گفت: خرده‌فروشان تحویل زندان شده و معتادان متجاهر برای شش تا یک سال تحویل مراکز بازپروری می‌شوند.

فرمانده انتظامی تهران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد افرادی که در زمینه مواد مخدر فعالیت دارند در جرائمی مانند سرقت نیز فعال هستند، متذکر شد: این طرح با جدیت ادامه خواهد داشت و مقطعی نیست.

رحیمی با بیان اینکه پیش از این میادین و معابر اصلی از وجود موادفروشان پاکسازی شده، یادآور شد: عملیات پاکسازی کامل کوچه و پس کوچه‌ها از لوث وجود موادفروشان با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4527550

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    نظرات

    • سعیدی IR ۱۵:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
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      واقعا کار خوبی کردین همه رو جمع کنین گناه دارن علاوه بر اون ماهم گناه داریم که اینا رو میبینیم و غصه میخوریم همه رو جمع کنبد ول نکنید تو رو خدا

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