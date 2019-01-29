۵۰۰۰ میلیارد کسری ناشی از عدم تناسب حق بیمه دریافتی با هزینه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ رامزی نسبت به غیر منطقی بودن میزان حق بیمه این سازمان انتقاد کرد و افزود: براساس قانون برنامه توسعه ششم در حوزه صندوق کارکنان دولت ۷ درصد دریافتی کارمند بابت پوشش بیمه‌ای به سازمان تعلق می‌گیرد. در سایر صندوق‌ها از جمله صندوق روستائیان و صندوق بیمه همگانی نیز ۷ درصد حداقل حقوق قانون کار برای هر خانوار منظور شده که این میزان تعادلی با هزینه‌کرد سازمان ندارد.

وی ادامه داد: اگر از محل حق بیمه به ازای هر خانوار ۱۰۵ هزار تومان درآمد داشته باشیم بیش از ۱۳۵ هزار تومان به طور میانگین برای ارائه خدمات هزینه می‌شود یعنی در این شرایط با ۳۰ هزار تومان کسری مواجه هستیم که با در نظر گرفتن جمعیت ۱۴ میلیون خانوار تحت پوشش این رقم به ۵ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.



معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: انتظار است که مقامات مسئول در خصوص بودجه بیمه سلامت تدبیر کنند و یک بار برای همیشه به طور قطعی و اصولی این موضوع حل و فصل شود. نباید دائما با استفاده از روش مسکن وار مشکلات را حل کنیم چرا که اقدامات کوتاه مدت نظام مدیریتی را مختل می کند.



رامزی با تاکید بر اینکه در شرایط موجود کوچک کردن بسته خدمات روش مناسبی برای حل مشکلات موجود نیست، افزود: هدف ما این است که با توجه به پیشرفت علم پزشکی بتوانیم خدمات به روزی را در اختیار بیمه شدگان قرار دهیم که این موضوع نیازمند پیش بینی اعتبارات مناسب است. تمام تلاش ما این است که بیمه‌شدگان از بهترین خدمات درمانی و سلامت برخوردار شوند که لازم است مسئولین نیز با این ذهنیت منابع را تامین کنند تا خدمات خوبی به مردم ارائه دهیم.