به گزارش خبرگزاری مهر، آرش قمری درباره شیوه ارزیابی ایدهها در نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت افزود: مدل ارزیابی و داوری ایدهها در نخستین رویداد هم اندیشی درعرصه بیمه سلامت از مدل نظام ارزیابی اولیه توسعه ایدههای نو (IDEAS) و از دانشگاه کانبرا استرالیا گرفته شده است. براساس این مدل تاکنون ۳۰ هزار ایده و اختراع در کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیا ارزیابی شده است.
وی ادامه داد: این مدل از سه معیار اصلی فرصت، مخاطره و پیچیدگی تشکیل شده که هرکدام از این موارد، زیرمعیارهای متفاوت دارند. به طور مثال معیار فرصت، سه زیر معیار، مخاطره دو زیر معیار و پیچیدگی نیز دو زیر معیار دارد. هر کدام از این زیر معیارها دارای تعدادی سوال و پرسش است.
قمری بیان کرد: دبیرخانه نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت، با توجه به این مدل ارزیابی، ایدهها را بر اساس تعریفهای بیمه سلامت بومی سازی کرده و سوالهایی را به زیرمعیارها اضافه کرده و در نهایت به مدل ارزیابی ۱۸۰ امتیازی رسیده است. بر اساس این مدل، اگر ایدهای کمتر از ۸۰ امتیاز دریافت کند، مورد پذیرش واقع نمیشود و اگر ایدهای بین ۸۰ تا ۱۲۰ امتیاز دریافت کند، پذیرش آن مشروط و اگر بالای ۱۲۰ امتیاز دریافت کند، مورد پذیرش قطعی خواهد بود.
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