بیش از ۷۲ هزار دانش آموز گلستانی تحت پوشش «طرح شهاب» قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزائیان، ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با بیان این که از سال ۸۹ بنیاد فعالیت خود را در گلستان شروع کرده، اظهار کرد: سند راهبردی بنیاد در سال ۹۱ تأیید شد و بنا است این سند محیط پویا و فعالی را ایجاد کرده و در مدیریت جامعه اثرگذار باشد.

خزائیان ادامه داد: اقدامات ما در حوزه های مختلف تربیتی، آموزشی، فرهنگی و تسهیلات بوده و رشد خوبی در همه زمینه ها اتفاق افتاده است.

وی گفت: یکی از اقدامات ما شناسایی و هدایت استعدادهای برتر است که به عنوان طرح شهاب شناخته می شود؛ این کار را از سال ۸۴ با پوشش ۶ هزار و ۶۵۰ دانش آموز آغاز کردیم و در سال تحصیلی جاری به ۷۲ هزار و ۴۹۲ دانش آموز در ۱۴ شهرستان رسیدیم.

خزائیان با بیان این که به طور کلی قریب به ۵۰۰ میلیون تومان بودجه در این زمینه هزینه شده، تصریح کرد: کارگروه های تخصصی در شهرستان ها و مدارس داریم که معلمان را در زمینه شناسایی استعدادهای مختلف دانش آموزان آموزش می دهند.

خزائیان با اشاره به جوایز مختلف بنیاد، اظهار کرد: جوایز تحصیلی ویژه دانشجویان داریم که از سال ۹۴ تا ۹۶ بالغ بر ۲۱۴ میلیون تومان به این کار اختصاص دادیم.

۱۰۹ نفر از نخبگان دانشجوی گلستان از جایزه تحصیلی استفاده کرده اند

رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان تأکید کرد: حدود ۱۰۹ نفر از جایزه تحصیلی استفاده کرده که مبلغ آن بین ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان است.

وی با بیان این که در حوزه تحصیلات تکمیلی شرایط ما در استفاه از این جایزه بهتر است، ادامه داد: تسهیلات نظام وظیفه به نخبگان مستعد از دیگر اقدامات است که یک نخبه مستعد می تواند وارد سامانه بنیاد شده و داوطلب تسهیلات نظام وظیفه شود و باید دوره خدمت خود را در یک واحد صنعتی بگذراند.

خزائیان توضیح داد: ۷۶ نفر از تسهیلات استفاده کرده و ۸۶۷ میلیون تومان برای آن تخصیص دادیم.

وی با بیان این که مجموعاً ۳۴۸ میلیون تومان در زمینه برنامه های فرهنگی هزینه شده، تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی شامل اردوهای جهادی، تجلیل و تکریم از نخبگان، کارگاه های آموزشی توانمندسازی است.

۲ میلیارد تومان در زمینه برنامه های فرهنگی هزینه شد

طبق گفته خزائیان بالغ بر دو میلیارد تومان از سال ۹۴ تاکنون در مجموع برنامه های فرهنگی و تسهیلات این بخش هزینه شده است.

رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان اظهار کرد: در سال ۹۵ از نظر اسلوب و کمیت و کیفیت کارهای فرهنگی جزو ۱۰ استان برتر کشور و در سال گذشته رتبه سوم بودیم ولی از نظر میزان حجم مشارکت رتبه دهم هستیم.

وی افزود: ۲۳.۶ میلیارد ریال برای اجرای طرح های پژوهشی مراکز دانشگاهی از معاونت علمی و فناوری کمک گرفتیم.

خزائیان ادامه داد: ۳۲۵ نفر از مخترعان و مستعدان و نخبگان را تحت پوشش داریم که ۷۶ نفر نظام وظیفه، ۶۱ برگزیده جشنواره های رازی، خوارزمی، رتبه های برتر کنکور و المپیادهای دانش آموزی و دانشجویی هستند.

وی همچنین از کمک کردن بنیاد به نخبگان برای کسب جوایز مختلف خبر داد و افزود: از جایزه کاظمی آشتیانی پنج نفر، جایزه شهید تهرانی مقدم چهار نفر، جایزه شهید احدی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری است یک نفر استفاده کرده اند.

خزائیان با بیان این که ۴۵ نخبه را تحت پوشش داریم، گفت: نخبگان یا براساس جشنواره رویش از ما تأییدیه می گیرند که این عدد ۱۲ نفر است و یا در جشنواره های ملی شرکت کرده و تأییدیه نخبگی می گیرند.

وی عنوان کرد: از جایزه وام مسکن ۲۵ نفر، هدیه ازدواج ۱۴ نفر استفاده کرده اند و در بحث جذب و اثرگذاری آیین نامه هایی تصویب شده که یکی از آن ها جذب در دستگاه های اجرایی است و هشت نفر هم از این جایزه استفاده کرده اند.