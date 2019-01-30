تلاش شرکت توسعه و نگهداری برای بازگشایی دوباره «جاده مرگ»

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز مدت زیادی از حادثه تلخ سقوط بهمن در جاده شمشک به دیزین و مرگ یک کارگر نگذشته و پرونده این موضوع نیز همچنان باز است، ظهر امروز و به دعوت مدیرعامل شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی جلسهای برگزار میشود تا در خصوص حل مشکلات و بازگشایی مجدد احتمالی این جاده تصمیم گیری شود.
این جلسه ساعت ۱۳ و با حضور نمایندگانی از دادگستری استان تهران، پلیس راهور، حمل و نقل جادهای و راهداری، امنیتی و انتظامی و فرمانداری شمیرانات برگزار خواهد شد.
در حالیکه چند روز پیش تعداد قابل توجهی از مردم شمشک نسبت به بی توجهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به پیست بسته این شهر گلایه حضوری دسته جمعی داشتند مشخص نیست علت اصرار مسئولان این شرکت برای بازگشایی مسیر خطرناک و غیر استاندارد شمشک به دیزین چیست؟
* بهاره سلطانی
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