  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

علت این همه اصرار چیست؟

تلاش شرکت توسعه و نگهداری برای بازگشایی دوباره «جاده مرگ»

تلاش شرکت توسعه و نگهداری برای بازگشایی دوباره «جاده مرگ»

جمعی از مسئولان مرتبط با بازگشایی جاده شمشک به دیزین ظهر امروز در شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی جلسه ای با موضوع بازگشایی جاده شمشک به دیزین خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز مدت زیادی از حادثه تلخ سقوط بهمن در جاده شمشک به دیزین و مرگ یک کارگر نگذشته و پرونده این موضوع نیز همچنان باز است، ظهر امروز و به دعوت مدیرعامل شرکت توسعه و نگه داری اماکن ورزشی جلسه‌ای برگزار می‌شود تا در خصوص حل مشکلات و بازگشایی مجدد احتمالی این جاده تصمیم گیری شود.

این جلسه ساعت ۱۳ و با حضور نمایندگانی از دادگستری استان تهران، پلیس راهور، حمل و نقل جاده‌ای و راهداری، امنیتی و انتظامی و فرمانداری شمیرانات برگزار خواهد شد.

در حالیکه چند روز پیش تعداد قابل توجهی از مردم شمشک نسبت به بی توجهی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به پیست بسته این شهر گلایه حضوری دسته جمعی داشتند مشخص نیست علت اصرار مسئولان این شرکت برای بازگشایی مسیر خطرناک و غیر استاندارد شمشک به دیزین چیست؟

* بهاره سلطانی

کد مطلب 4528266

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها