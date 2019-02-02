حضور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن دسیسه های آمریکا را نقش برآب می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی صبح شنبه مراسم نواخته شدن چهلمین زنگ انقلاب در مدرسه شهید ساکومجنونیانس ارومیه اظهارداشت: ایستادگی ۴۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌ها و فشارهای آمریکا را نشانه کارآمدی و عزت کشور است.

وی ادامه داد: غیر از دستاوردهای گسترده در بخش‌های مختلف، همین دستاورد بزرگی است که آمریکا با ادعای ابرقدرتی توان ایستادگی در برابر ایران اسلامی را ندارد.

وی در ادامه با تاکید بر برگزاری باشکوه جشن های ۴۰ ساله انقلاب اسلامی بر حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن تاکید و خاطرنشان کرد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و یاوه گویان خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: در طول ۴۰ سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی همواره توطئه های آمریکا و ایادی استکبار باشکست مواجه شده است.