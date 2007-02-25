شعر محاوره بین مردم و شعر آشتی برقرار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان تهران ، عبدالجبار کاکایی که در جلسه هفتگی خوانش و تحلیل شعر شاعران جوان مرکز ری حوزه هنری استان تهران حضور داشت ، اضافه کرد : ادبیات انقلاب بدون شک از ادبیات مشروطه خیلی قوی تر و پخته تر است و این را می توان با مقایسه برترین شاعر مشروطه و انقلاب با یکدیگر به راحتی فهمید .

وی درخصوص ترانه های عاشورایی نیز گفت : به نظر من در ترانه های عاشورایی علی معلم دامغانی و قیصر امین پور بیش از دیگران درخشیده اند .

نویسنده مجموعه شعر " بوی سیب " در خصوص ویژگی های شاعران انقلاب گفت : شاعری که به موضوعات انقلاب پرداخت ، شاعر انقلاب است حالا هر طرز تفکری هم داشته باشد و این تعریف درست نیست که می گویند شاعر انقلاب شاعری است که نظام های سیاسی و دولت های پس از انقلاب و تمام سیاست هایشان را قبول دارد .

وی با اشاره به جایگاه بالای شعر محاوره در میان مردم و جامعه ادامه داد : ترانه با دو ویژگی غالب یعنی تعزلی بودن و دیگری وابستگی آن به دربار از دهه 30 پس از تصنیف در کشور ما رایج شد .