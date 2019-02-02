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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۲

امام جمعه شهرکرد:

همسان سازی در توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است

همسان سازی در توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: همسان سازی و همترازی در چهارمحال و بختیاری در توسعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر شنبه در دیدار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نگاه ویژه به نقاط محروم چهارمحال وبختیاری ضروری است، اظهار داشت: رفع محرومیت ها در این استان نیازمند نگاه ویژه است.

وی بیان کرد: در چهارمحال و بختیاری باید همسان سازی و همترازی مورد توجه قرار گیرد تا مناطق محروم استان نیز مانند مناطق دیگر توسعه یابد.

 نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه مدیران نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری دارند، بیان کرد: بهره گیری از ظرفیت های هر منطقه برای توسعه ضروری است.

بد عمل کردن مدیران به نظام اسلامی لطمه وارد می کند

وی اظهار داشت: مدیران تلاش کنند در عرصه انقلاب درست خدمت کنند و به دنبال ارتقای انقلاب و نظام باشند.

 نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: بد عمل کردن مدیران به نظام اسلامی لطمه وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه شناختن دشمن بیش از هر چیزی مهم است، بیان کرد: باید حواسمان را در خصوص توطئه های دشمن جمع کنیم.

 نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال وبختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: باید در مقابل دشمن ایستاد و تلاش کرد از تمام ظرفیت های برای توسعه استان بهره گیری کرد.

کد مطلب 4531297

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